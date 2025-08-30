В Кургане продают землю под строительство нового торгового центра

Земельный участок выставили на продажу в Кургане
Участок земли под строительство торгового центра продается в Кургане за восемь миллионов рублей. Об этом говорится в объявлении.
«Продается участок площадью 27 соток на улице Промышленной в Кургане. Он подходит под строительство ТРЦ, магазина или автосалона», — сообщается на сайте «Циан».
Ранее в Кургане власти продавали участок в Заозерном микрорайоне на проспекте Голикова за 34 млн рублей. Земля также предлагалась застройщикам под торговый центр.
