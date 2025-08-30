Полиция в Кургане устанавливает причины ДТП
Рядом с Центральным парком культуры и отдыха в Кургане две легковушки попали в аварию. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
«В автомобиль Toyota RAV 4 влетела машина ВАЗ-2110. На месте работают сотрудники полиции», — говорится в сообщении журналиста.
В управление Госавтоинспекции МВД России по Кургану направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
