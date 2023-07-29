Ростовский губернатор заявил о выплатах пострадавшим при теракте в Таганроге

29 июля 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

В результате теракта ранены 16 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Таганроге взорвалась ракета Все пострадавшие при теракте в Таганроге получат выплаты. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя состояние раненых. По его словам, на месте завалов в Таганроге, куда ударила ракета ВСУ, сейчас дежурят медики. Сами завалы будут разбирать после окончания следственных действий. «Все пострадавшие получат выплаты. Сейчас специалисты проводят поквартирный обход для фиксации ущерба. До окончания разбора завалов на месте дежурят медики», — написал Голубев в своем telegram-канале . По данным губернатора, в медучреждения после взрыва ракеты ВСУ обратились 16 человек. Из них 10 были госпитализированы. Утром 29 июля один человек выписан. Состояние одного пострадавшего остается тяжелым. Ему проведена операция. Ракета ВСУ взорвалась в Таганроге 28 июля вечером. В эпицентре взрыва оказался городской художественный музей. В здании разрушены стена и кровля. Взрывной волной выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома. В районе Таганрога, где упала ракета, указом мэра города Андрея Фатеева введен режим чрезвычайной ситуации. СКР возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Все пострадавшие при теракте в Таганроге получат выплаты. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя состояние раненых. По его словам, на месте завалов в Таганроге, куда ударила ракета ВСУ, сейчас дежурят медики. Сами завалы будут разбирать после окончания следственных действий. «Все пострадавшие получат выплаты. Сейчас специалисты проводят поквартирный обход для фиксации ущерба. До окончания разбора завалов на месте дежурят медики», — написал Голубев в своем telegram-канале. По данным губернатора, в медучреждения после взрыва ракеты ВСУ обратились 16 человек. Из них 10 были госпитализированы. Утром 29 июля один человек выписан. Состояние одного пострадавшего остается тяжелым. Ему проведена операция. Ракета ВСУ взорвалась в Таганроге 28 июля вечером. В эпицентре взрыва оказался городской художественный музей. В здании разрушены стена и кровля. Взрывной волной выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома. В районе Таганрога, где упала ракета, указом мэра города Андрея Фатеева введен режим чрезвычайной ситуации. СКР возбудил уголовное дело по статье «Теракт».