Российский танк в одиночку уничтожил колонну бронетехники ВСУ. Видео

29 июля 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Российскому танку помогала артиллерия Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На запорожском направлении российский танк в одиночку уничтожил колонну из восьми вражеских танков. Подвиг танкистов запечатлел коптер. На кадрах, опубликованных telegram-каналом «Военный осведомитель», видно, как российский танк в одиночку ведет бой с колонной противника. Российский экипаж поддерживает артиллерия. Маневры российского танка вынуждают технику противника заехать на минное поле. Все это время российская машина не перестает метко бить по противнику. В итоге колонна ВСУ из танков и броневиков была разбита. Ситуация на запорожском направлении остается напряженной: именно на этом участке ВСУ сосредоточили силы для контрнаступления. Однако первый этап наступления был успешно отражен российскими войсками. У армии России было более полугода для создания укрепленной линии обороны по всей линии фронта. Президент России Владимир Путин также отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на запорожском участке фронта. Это направление, по его словам, остается приоритетным для украинского наступления.

На запорожском направлении российский танк в одиночку уничтожил колонну из восьми вражеских танков. Подвиг танкистов запечатлел коптер. На кадрах, опубликованных telegram-каналом «Военный осведомитель», видно, как российский танк в одиночку ведет бой с колонной противника. Российский экипаж поддерживает артиллерия. Маневры российского танка вынуждают технику противника заехать на минное поле. Все это время российская машина не перестает метко бить по противнику. В итоге колонна ВСУ из танков и броневиков была разбита. Ситуация на запорожском направлении остается напряженной: именно на этом участке ВСУ сосредоточили силы для контрнаступления. Однако первый этап наступления был успешно отражен российскими войсками. У армии России было более полугода для создания укрепленной линии обороны по всей линии фронта. Президент России Владимир Путин также отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на запорожском участке фронта. Это направление, по его словам, остается приоритетным для украинского наступления.