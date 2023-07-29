29 июля 2023
28 июля 2023

Как в Тюмени прошел День города. Фоторепортаж

Тюменцы на Дне города спели вместе с «Любэ» и посмотрели на салют
© Служба новостей «URA.RU»
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Салют. Тюмень, салют
День города в Тюмени завершился масштабным салютом на набережной Фото:

На разных площадках Тюмени 29 июля проходили мероприятия, посвященные 437-летию города. На них тюменцы танцевали, играли на музыкальных инструментах, плели сети, взбирались на высоту, участвовали в конкурсах. День завершился двумя масштабными событиями — концертом легендарной группой «Любэ» и салютом. URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как все это проходило.

Площадь 400 лет. Тюмень
После этого на сцену вышли артисты, которые порадовали тюменцев танцами и музыкой
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Площадь 400 лет. Тюмень
На одной из площадок желающие помогли сплести сети для людей, которые находятся в зоне специальной военной операции
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Площадь у администрации города. Тюмень
На Городской площади состоялся «Парада колясок». Креативные жители города с детьми перевоплощались в разные карнавальные костюмы и проходили шествия со своими украшенными колясками
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Концерт Любэ. Тюмень
На площади 400-летия Тюмени жители города насладились выступлением группы «Любэ». Все пришедшие на концерт вместе с группой исполнили песню «Конь»
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На разных площадках Тюмени 29 июля проходили мероприятия, посвященные 437-летию города. На них тюменцы танцевали, играли на музыкальных инструментах, плели сети, взбирались на высоту, участвовали в конкурсах. День завершился двумя масштабными событиями — концертом легендарной группой «Любэ» и салютом. URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как все это проходило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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