День города в Тюмени завершился масштабным салютом на набережной
На разных площадках Тюмени 29 июля проходили мероприятия, посвященные 437-летию города. На них тюменцы танцевали, играли на музыкальных инструментах, плели сети, взбирались на высоту, участвовали в конкурсах. День завершился двумя масштабными событиями — концертом легендарной группой «Любэ» и салютом. URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как все это проходило.
После этого на сцену вышли артисты, которые порадовали тюменцев танцами и музыкой
На одной из площадок желающие помогли сплести сети для людей, которые находятся в зоне специальной военной операции
На Городской площади состоялся «Парада колясок». Креативные жители города с детьми перевоплощались в разные карнавальные костюмы и проходили шествия со своими украшенными колясками
На площади 400-летия Тюмени жители города насладились выступлением группы «Любэ». Все пришедшие на концерт вместе с группой исполнили песню «Конь»
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