Путин сделал ряд заявлений по итогам саммита «Россия-Африка»: главное

Путин рассказал об отношениях России и Африки, зерновой сделке и ходе СВО
новость из сюжетаВ Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов и подвел итоги форума «Россия-Африка». URA.RU приводит главные заявления российского лидера.
- Путин отметил, что африканский континент закупает у России оружие и не боится давления извне. Африка помнит помощь Советского союза в ее освобождении, его «голос и автомат Калашникова».
- Страны Африки не просят у РФ каких-либо «подачек». Со стороны дружественного континента не прозвучало до сих пор «ни одной прямой просьбы», подчеркнул президент.
- Африка искренне желает прекращения украинского конфликта. По словам российского лидера, континент «по-доброму помнит Украину как часть Советского Союза».
- Президент в курсе того, как идет спецоперация, однако не считает своим делом управление войсками. Он отметил, что «это неправильно и даже вредно».
- Войска командующего группировкой войск «Центр» генерала-лейтенант Андрея Мордвичева отбили атаку ВСУ. Теперь они перешли в наступление, поделился Путин.
- ВСУ изменили тактику ведения боя. Солдаты Киева берегут технику после значительных потерь и наступают пешим порядком.
- Цены на мировом рынке после выхода России из зерновой сделки выросли. Россия получит больше, а частью доходов поделится с беднейшими странами, пообещал российский лидер.
- ВС РФ ударили по местам производства и отправки украинских морских БПЛА. Таким был ответ на теракты на Крымском мосту.
- Бойцов «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Россия меняла на своих летчиков. Президент также подчеркнул, что у Москвы были договоренности с Анкарой относительно батальона, однако дополнительные комментарии давать не стал.
- Путин также ответил на вопрос корреспондента URA.RU относительно секрета своей работоспособности. Он объяснил ее «биологией предков». Отдыхать в ближайшее время Путин, по собственному заявлению, не планирует.
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