Движение в районе «Москва-Сити» перекрыли после атаки украинских беспилотников

Движение перекрыли по Тестовой улице
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
В районе «Москва-Сити» перекрыли движение по Тестовой улице. Об этом сообщил дептранс. Причиной стала ночная атака украинских беспилотников.
«Движение по Тестовской улице перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении дептранса в
Ночью 30 июля украинские беспилотники попытались атаковать Москву. В 50-этажном здании IQ-Квартала в центре города произошел взрыв. В башне «Око-2» при атаке БПЛА пострадал охранник, выбиты стекла с первого по четвертый этажи.
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