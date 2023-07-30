Движение в районе «Москва-Сити» перекрыли после атаки украинских беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, пешеходный переход, москва-сити, масочный режим
Движение перекрыли по Тестовой улице Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

В районе «Москва-Сити» перекрыли движение по Тестовой улице. Об этом сообщил дептранс. Причиной стала ночная атака украинских беспилотников.

«Движение по Тестовской улице перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении дептранса в telegram-канале.

Ночью 30 июля украинские беспилотники попытались атаковать Москву. В 50-этажном здании IQ-Квартала в центре города произошел взрыв. В башне «Око-2» при атаке БПЛА пострадал охранник, выбиты стекла с первого по четвертый этажи.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В районе «Москва-Сити» перекрыли движение по Тестовой улице. Об этом сообщил дептранс. Причиной стала ночная атака украинских беспилотников. «Движение по Тестовской улице перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении дептранса в telegram-канале. Ночью 30 июля украинские беспилотники попытались атаковать Москву. В 50-этажном здании IQ-Квартала в центре города произошел взрыв. В башне «Око-2» при атаке БПЛА пострадал охранник, выбиты стекла с первого по четвертый этажи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...