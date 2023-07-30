Движение в районе «Москва-Сити» перекрыли после атаки украинских беспилотников

30 июля 2023 в 07:57 Размер текста - 17 +

Движение перекрыли по Тестовой улице Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Атака беспилотников на Москву В районе «Москва-Сити» перекрыли движение по Тестовой улице. Об этом сообщил дептранс. Причиной стала ночная атака украинских беспилотников. «Движение по Тестовской улице перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении дептранса в telegram-канале . Ночью 30 июля украинские беспилотники попытались атаковать Москву. В 50-этажном здании IQ-Квартала в центре города произошел взрыв. В башне «Око-2» при атаке БПЛА пострадал охранник, выбиты стекла с первого по четвертый этажи.

В районе «Москва-Сити» перекрыли движение по Тестовой улице. Об этом сообщил дептранс. Причиной стала ночная атака украинских беспилотников. «Движение по Тестовской улице перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении дептранса в telegram-канале. Ночью 30 июля украинские беспилотники попытались атаковать Москву. В 50-этажном здании IQ-Квартала в центре города произошел взрыв. В башне «Око-2» при атаке БПЛА пострадал охранник, выбиты стекла с первого по четвертый этажи.