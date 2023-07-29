29 июля 2023
28 июля 2023
27 июля 2023

Полицейские ЯНАО предлагают жителям добровольно сдать отпечатки пальцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Отпечатки пальцев зарегистрируют бесплатно Фото:

Полицейские Ямало-Ненецкого автономного округа приглашают жителей сдать отпечатки пальцев и пройти дактилоскопическую регистрацию. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления МВД России.

«Сотрудники полиции предлагают всем пройти [добровольную государственную дактилоскопическую] регистрацию в целях личной безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Услуга оказывается бесплатно.

Дактилоскопия особенно полезна людям, страдающим потерей памяти. Она может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи. В случае потери или порчи документов людям с такой регистрацией гарантировано установление личности.

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Полицейские Ямало-Ненецкого автономного округа приглашают жителей сдать отпечатки пальцев и пройти дактилоскопическую регистрацию. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления МВД России. «Сотрудники полиции предлагают всем пройти [добровольную государственную дактилоскопическую] регистрацию в целях личной безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Услуга оказывается бесплатно. Дактилоскопия особенно полезна людям, страдающим потерей памяти. Она может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи. В случае потери или порчи документов людям с такой регистрацией гарантировано установление личности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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