Полицейские ЯНАО предлагают жителям добровольно сдать отпечатки пальцев

Полицейские Ямало-Ненецкого автономного округа приглашают жителей сдать отпечатки пальцев и пройти дактилоскопическую регистрацию. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления МВД России.
«Сотрудники полиции предлагают всем пройти [добровольную государственную дактилоскопическую] регистрацию в целях личной безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Услуга оказывается бесплатно.
Дактилоскопия особенно полезна людям, страдающим потерей памяти. Она может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи. В случае потери или порчи документов людям с такой регистрацией гарантировано установление личности.
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