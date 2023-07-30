Подполковник МВД раскрыл, как не допустить новых атак дронов в Москве

Подполковник Иванников призвал МВД к массовым проверкам во избежания терактов

31 июля 2023 в 07:04 Размер текста - 17 +

Дроны могут запускать с территории РФ, сказал Олег Иванников Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо приступить к массовым проверкам и принятию антитеррористических мер, чтобы не допустить атак украинских беспилотников с территории России. Об этом заявил в беседе с URA.RU военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Надо рассматривать проблему комплексно. По моему мнению, атаки готовятся на территории России. Диверсионно-разведывательные группы уже давно спящим режимом находятся на территории Московской области и замышляют террористические акты по указанию ГУР (Главное управление разведки минобороны Украины — прим. ред.). Полиция должна проявлять максимум усердия для обнаружения и раскрытия таких групп. Принятие антитеррористических мер позволит говорить о недопущении взлетов беспилотников», — сказал Олег Иванников. По его словам, необходимо начать массовые проверки. «На определенное время нужно отменить мораторий на проверки коммерческих предприятий. Обследован должен быть буквально каждый уголок Московской области. Также необходимо вернуться к опыту чеченских противостояний, когда создавались базы граждан, склонных к противоправным действиям. Сотрудники полиции буквально адресно отрабатывали каждого гражданина Чечни. Здесь же нужно составить аналогичный список лиц с украинскими паспортами. Знать, где он находится, чем занимается, а самое главное, источники дохода. Потому как деятельность террористов в первую очередь щедро оплачивается деньгами западных покровителей», — объяснил эксперт. Ночью 30 июля деловой центр «Москва-Сити» был атакован украинскими беспилотниками. В результате этой попытки теракта один человек пострадал. В Минобороны РФ сообщили, что два беспилотных аппарата упали после подавления средствами радиоэлектронной борьбы, а один был сбит противовоздушной обороной над Одинцовским районом Подмосковья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимо приступить к массовым проверкам и принятию антитеррористических мер, чтобы не допустить атак украинских беспилотников с территории России. Об этом заявил в беседе с URA.RU военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Надо рассматривать проблему комплексно. По моему мнению, атаки готовятся на территории России. Диверсионно-разведывательные группы уже давно спящим режимом находятся на территории Московской области и замышляют террористические акты по указанию ГУР (Главное управление разведки минобороны Украины — прим. ред.). Полиция должна проявлять максимум усердия для обнаружения и раскрытия таких групп. Принятие антитеррористических мер позволит говорить о недопущении взлетов беспилотников», — сказал Олег Иванников. По его словам, необходимо начать массовые проверки. «На определенное время нужно отменить мораторий на проверки коммерческих предприятий. Обследован должен быть буквально каждый уголок Московской области. Также необходимо вернуться к опыту чеченских противостояний, когда создавались базы граждан, склонных к противоправным действиям. Сотрудники полиции буквально адресно отрабатывали каждого гражданина Чечни. Здесь же нужно составить аналогичный список лиц с украинскими паспортами. Знать, где он находится, чем занимается, а самое главное, источники дохода. Потому как деятельность террористов в первую очередь щедро оплачивается деньгами западных покровителей», — объяснил эксперт. Ночью 30 июля деловой центр «Москва-Сити» был атакован украинскими беспилотниками. В результате этой попытки теракта один человек пострадал. В Минобороны РФ сообщили, что два беспилотных аппарата упали после подавления средствами радиоэлектронной борьбы, а один был сбит противовоздушной обороной над Одинцовским районом Подмосковья.