Что известно об атаке украинских беспилотников на башни «Москва-Сити»

ВСУ атаковали беспилотниками территорию «Москва-сити»
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате атаки беспилотников пострадал один человек Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

В ночь на 30 июля ВСУ атаковали беспилотниками территорию делового центра «Москва-сити». В результате попытки теракта есть пострадавший. URA.RU приводит главную информацию о случившемся.

  • Около 04:00 очевидцы сообщили о взрывах на территории «Москва-Сити». В СМИ написали, что взрыв произошел в три часа ночи по московскому времени. В экстренных службах вскоре сообщили о взрыве в 50-этажном здании «IQ-квартала».
  • На двух офисных башнях делового центра были выбиты стекла, а людей эвакуировали, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он также уточнил, что обошлось без жертв.
  • Позже в Министерстве обороны России сообщили, что два беспилотника упали на территории «Москва-сити» после подавления системами радиоэлектронной борьбы. По данным ведомства, еще один дрон был сбит над Одинцовским районом Подмосковья с помощью противовоздушной обороны.
  • В столичном дептрансе сообщили о перекрытии движения по Тестовой улице в районе, где произошли взрывы. В ведомстве призвали выбирать пути объезда.
  • В СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили об одном пострадавшем в результате атаки БПЛА на бизнес-центр. По некоторым данным, из-за хлопка в башне «Око-2» пострадал охранник. Также в здании были выбиты окна с первого четвертый этаж.
  • На фоне инцидента московский аэропорт Внуково был закрыт, а все рейсы были перенаправлены на другие аэродромы. В telegram-каналах также писали о введении в аэропорту режима «Ковер». Самолеты перестали принимать, из-за чего транспорту приходится кружить над Внуково. По данным авиационных служб, столичный аэропорт уже возобновил свою работу.

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В ночь на 30 июля ВСУ атаковали беспилотниками территорию делового центра «Москва-сити». В результате попытки теракта есть пострадавший. URA.RU приводит главную информацию о случившемся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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