Что известно об атаке украинских беспилотников на башни «Москва-Сити»

ВСУ атаковали беспилотниками территорию «Москва-сити»

30 июля 2023 в 08:13 Размер текста - 17 +

В ночь на 30 июля ВСУ атаковали беспилотниками территорию делового центра «Москва-сити». В результате попытки теракта есть пострадавший. URA.RU приводит главную информацию о случившемся.