30 июля 2023

Batumelebi: в Грузии задерживают противников прибытия круизного лайнера с россиянами

© Служба новостей «URA.RU»
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Протесты в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси
В Грузии протестуют против прибытия круизного лайнера с русскими туристами (фото из архива) Фото:
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Протесты в Грузии 2023

Правоохранительные органы задержали не менее двух человек во время акции против прибытия русских туристов в порт грузинского города Батуми. Россияне путешествуют на круизном лайнере Astoria Grande с российскими туристами на борту задержали не менее двоих человек, сообщает Batumelebi.

«Акция началась около полуночи, лайнер должен прибыть в порт Батуми из Сочи примерно в шесть утра. Телеграм-канал Tbilisi life пишет, что полиция поставила у причала двойные заграждения и не пропускает туда граждан, объясняя это соображениями безопасности, задержаны несколько человек», — пишет Batumelebi.

Издание уточняет, что в митинге приняли участие оппозиционные грузинские политические партии. У некоторых митингующих были развернуты флаги Украины и Грузии. Тот же лайнер посещал порт в Батуми 27 июля, из-за чего у здания парламента Грузии в Тбилиси состоялся митинг.

Ранее URA.RU сообщало, что после возобновления авиасообщения между Грузией и Россией, которое произошло 20 мая, начались беспорядки. Позже пятерых граждан РФ не пустили в Грузию без объясения причин, задержав их в аэропорту им. Шота Руставели в Тбилиси.

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Правоохранительные органы задержали не менее двух человек во время акции против прибытия русских туристов в порт грузинского города Батуми. Россияне путешествуют на круизном лайнере Astoria Grande с российскими туристами на борту задержали не менее двоих человек, сообщает Batumelebi. «Акция началась около полуночи, лайнер должен прибыть в порт Батуми из Сочи примерно в шесть утра. Телеграм-канал Tbilisi life пишет, что полиция поставила у причала двойные заграждения и не пропускает туда граждан, объясняя это соображениями безопасности, задержаны несколько человек», — пишет Batumelebi. Издание уточняет, что в митинге приняли участие оппозиционные грузинские политические партии. У некоторых митингующих были развернуты флаги Украины и Грузии. Тот же лайнер посещал порт в Батуми 27 июля, из-за чего у здания парламента Грузии в Тбилиси состоялся митинг. Ранее URA.RU сообщало, что после возобновления авиасообщения между Грузией и Россией, которое произошло 20 мая, начались беспорядки. Позже пятерых граждан РФ не пустили в Грузию без объясения причин, задержав их в аэропорту им. Шота Руставели в Тбилиси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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