Batumelebi: в Грузии задерживают противников прибытия круизного лайнера с россиянами

31 июля 2023 в 05:10 Размер текста - 17 +

В Грузии протестуют против прибытия круизного лайнера с русскими туристами (фото из архива) Фото: Наталья Борисова © URA.RU новость из сюжета Протесты в Грузии 2023 Правоохранительные органы задержали не менее двух человек во время акции против прибытия русских туристов в порт грузинского города Батуми. Россияне путешествуют на круизном лайнере Astoria Grande с российскими туристами на борту задержали не менее двоих человек, сообщает Batumelebi. «Акция началась около полуночи, лайнер должен прибыть в порт Батуми из Сочи примерно в шесть утра. Телеграм-канал Tbilisi life пишет, что полиция поставила у причала двойные заграждения и не пропускает туда граждан, объясняя это соображениями безопасности, задержаны несколько человек», — пишет Batumelebi . Издание уточняет, что в митинге приняли участие оппозиционные грузинские политические партии. У некоторых митингующих были развернуты флаги Украины и Грузии. Тот же лайнер посещал порт в Батуми 27 июля, из-за чего у здания парламента Грузии в Тбилиси состоялся митинг. Ранее URA.RU сообщало, что после возобновления авиасообщения между Грузией и Россией, которое произошло 20 мая, начались беспорядки. Позже пятерых граждан РФ не пустили в Грузию без объясения причин, задержав их в аэропорту им. Шота Руставели в Тбилиси.

Правоохранительные органы задержали не менее двух человек во время акции против прибытия русских туристов в порт грузинского города Батуми. Россияне путешествуют на круизном лайнере Astoria Grande с российскими туристами на борту задержали не менее двоих человек, сообщает Batumelebi. «Акция началась около полуночи, лайнер должен прибыть в порт Батуми из Сочи примерно в шесть утра. Телеграм-канал Tbilisi life пишет, что полиция поставила у причала двойные заграждения и не пропускает туда граждан, объясняя это соображениями безопасности, задержаны несколько человек», — пишет Batumelebi. Издание уточняет, что в митинге приняли участие оппозиционные грузинские политические партии. У некоторых митингующих были развернуты флаги Украины и Грузии. Тот же лайнер посещал порт в Батуми 27 июля, из-за чего у здания парламента Грузии в Тбилиси состоялся митинг. Ранее URA.RU сообщало, что после возобновления авиасообщения между Грузией и Россией, которое произошло 20 мая, начались беспорядки. Позже пятерых граждан РФ не пустили в Грузию без объясения причин, задержав их в аэропорту им. Шота Руставели в Тбилиси.