30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

ДТП возле ЦУМа Кургана устроил пьяный водитель

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Водитель одной из машин находился в состоянии алкогольного опьянения Фото:

В Кургане в ДТП возле ЦУМа, в котором смяло две машины, участвовал пьяный водитель. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.

«Водитель ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный материал по ч.1 ст. 12.8», — рассказали в ведомстве.

По данным ГИБДД, водитель ВАЗ 21102 выполнял на желтый сигнал светофора левый поворот на ул. Климова в сторону Комсомольская. Из-за этого он столкнулся с автомобилем Mitsubishi Pajero, водитель которого также ехал во время желтого сигнала светофора. В результате ДТП госпитализировали пассажира 1996 года рождения.

Авария возле ЦУМа произошла вечером 30 июля. В результате нее автомобили получили серьезные повреждения.

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В Кургане в ДТП возле ЦУМа, в котором смяло две машины, участвовал пьяный водитель. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. «Водитель ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный материал по ч.1 ст. 12.8», — рассказали в ведомстве. По данным ГИБДД, водитель ВАЗ 21102 выполнял на желтый сигнал светофора левый поворот на ул. Климова в сторону Комсомольская. Из-за этого он столкнулся с автомобилем Mitsubishi Pajero, водитель которого также ехал во время желтого сигнала светофора. В результате ДТП госпитализировали пассажира 1996 года рождения. Авария возле ЦУМа произошла вечером 30 июля. В результате нее автомобили получили серьезные повреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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