ДТП возле ЦУМа Кургана устроил пьяный водитель

31 июля 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Водитель одной из машин находился в состоянии алкогольного опьянения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в ДТП возле ЦУМа, в котором смяло две машины, участвовал пьяный водитель. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. «Водитель ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный материал по ч.1 ст. 12.8», — рассказали в ведомстве. По данным ГИБДД, водитель ВАЗ 21102 выполнял на желтый сигнал светофора левый поворот на ул. Климова в сторону Комсомольская. Из-за этого он столкнулся с автомобилем Mitsubishi Pajero, водитель которого также ехал во время желтого сигнала светофора. В результате ДТП госпитализировали пассажира 1996 года рождения. Авария возле ЦУМа произошла вечером 30 июля. В результате нее автомобили получили серьезные повреждения.

В Кургане в ДТП возле ЦУМа, в котором смяло две машины, участвовал пьяный водитель. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. «Водитель ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный материал по ч.1 ст. 12.8», — рассказали в ведомстве. По данным ГИБДД, водитель ВАЗ 21102 выполнял на желтый сигнал светофора левый поворот на ул. Климова в сторону Комсомольская. Из-за этого он столкнулся с автомобилем Mitsubishi Pajero, водитель которого также ехал во время желтого сигнала светофора. В результате ДТП госпитализировали пассажира 1996 года рождения. Авария возле ЦУМа произошла вечером 30 июля. В результате нее автомобили получили серьезные повреждения.