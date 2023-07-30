30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

В Кургане два автомобиля смяло в ДТП у ЦУМа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, проверка, спасатели мчс, дтп, огонь, авария
На месте происшествия работают спасатели Фото:

Как минимум два автомобиля получили серьезные повреждения в результате ДТП у ЦУМа в Кургане. Об этом вечером 30 июля рассказали очевидцы.

«Серьезное ДТП. Авария у ЦУМа», — сообщение с места события опубликовано в telegram-канале «ЧП Курган». К посту также прикреплен видеоролик с покореженными машинами. На кадрах заметно, что к ЦУМу стягиваются прохожие, на месте ДТП работают спасатели и сотрудники полиции.

Других подробностей не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в УГИБДД УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.

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Как минимум два автомобиля получили серьезные повреждения в результате ДТП у ЦУМа в Кургане. Об этом вечером 30 июля рассказали очевидцы. «Серьезное ДТП. Авария у ЦУМа», — сообщение с места события опубликовано в telegram-канале «ЧП Курган». К посту также прикреплен видеоролик с покореженными машинами. На кадрах заметно, что к ЦУМу стягиваются прохожие, на месте ДТП работают спасатели и сотрудники полиции. Других подробностей не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в УГИБДД УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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