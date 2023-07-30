На месте происшествия работают спасатели
Как минимум два автомобиля получили серьезные повреждения в результате ДТП у ЦУМа в Кургане. Об этом вечером 30 июля рассказали очевидцы.
«Серьезное ДТП. Авария у ЦУМа», — сообщение с места события опубликовано в telegram-канале «ЧП Курган». К посту также прикреплен видеоролик с покореженными машинами. На кадрах заметно, что к ЦУМу стягиваются прохожие, на месте ДТП работают спасатели и сотрудники полиции.
Других подробностей не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в УГИБДД УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.