В Кургане два автомобиля смяло в ДТП у ЦУМа. Видео

31 июля 2023 в 00:44 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работают спасатели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как минимум два автомобиля получили серьезные повреждения в результате ДТП у ЦУМа в Кургане. Об этом вечером 30 июля рассказали очевидцы. «Серьезное ДТП. Авария у ЦУМа», — сообщение с места события опубликовано в telegram-канале «ЧП Курган». К посту также прикреплен видеоролик с покореженными машинами. На кадрах заметно, что к ЦУМу стягиваются прохожие, на месте ДТП работают спасатели и сотрудники полиции. Других подробностей не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в УГИБДД УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.

Как минимум два автомобиля получили серьезные повреждения в результате ДТП у ЦУМа в Кургане. Об этом вечером 30 июля рассказали очевидцы. «Серьезное ДТП. Авария у ЦУМа», — сообщение с места события опубликовано в telegram-канале «ЧП Курган». К посту также прикреплен видеоролик с покореженными машинами. На кадрах заметно, что к ЦУМу стягиваются прохожие, на месте ДТП работают спасатели и сотрудники полиции. Других подробностей не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в УГИБДД УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.