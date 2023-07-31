Марочко: российские войска продвинулись на семь километров в ЛНР

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ВС РФ продвинулись на 18 километров по фронту, заявил Андрей Марочко Фото:
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Продвижение Вооруженных сил России в Луганской народной республике за неделю составило семь километров в глубину обороны противника. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Продвижение штурмовых отрядов ВС РФ в районе населенного пункта Сергеевка Луганской народной республики составило порядка семи километров в глубину обороны противника», — сообщил Марочко РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что всего ВС РФ продвинулись на 18 километров по фронту.

Ранее командующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наступление российских войск на северо-востоке ЛНР оказалось смертельным для украинской армии. По его словам, на данном направлении российские войска используют наиболее профессиональные подразделения.

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Продвижение Вооруженных сил России в Луганской народной республике за неделю составило семь километров в глубину обороны противника. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Продвижение штурмовых отрядов ВС РФ в районе населенного пункта Сергеевка Луганской народной республики составило порядка семи километров в глубину обороны противника», — сообщил Марочко РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что всего ВС РФ продвинулись на 18 километров по фронту. Ранее командующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наступление российских войск на северо-востоке ЛНР оказалось смертельным для украинской армии. По его словам, на данном направлении российские войска используют наиболее профессиональные подразделения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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