В России началась волна роста ипотечных ставок

01 августа 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Ежемесячный платеж по ипотеке с повышенной ставкой вырастет на 8,21% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России началась волна роста ипотечных ставок, они поднимутся в среднем на 0,5-1%, что снизит процент одобрения кредитов. Об этом URA.RU сообщила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. «Часть банков уже заявила о том, что ставки по стандартным ипотечным программам вырастут на 0,5-1%. Сейчас максимальный рост из уже пересмотренных условий — 0,9%. Основной же рост ожидается в августе. Естественно, крупные банки стараются продлить действие существующих условий, чтобы привлечь максимальное количество клиентов», — сказала Татьяна Решетникова. По словам эксперта, такой рост ставок скажется на доступности ипотечных кредитов, особенно на вторичном рынке. При изменении ставок с существующих 10,6% до 11,6%, первоначальном взносе 15% и сроке кредитования 30 лет ежемесячный платеж по такой ипотеке вырастет на 8,21%. «Такие изменения не только увеличат долговую нагрузку на будущих покупателей жилья, но и снизят одобряемость таких кредитов», — отметила эксперт. При этом последние пару недель на рынке недвижимости в России фиксируются рекордные в этом году показатели спроса на оформление ипотечных сделок, по сравнению с прошлым месяцем они выросли на 10%, а относительно июля прошлого года — почти на 70%. «Те, кто только планировал купить квартиру, сейчас значительно ускорились, чтобы успеть оформить ипотеку по старым ставкам. Скорость совершения сделок выросла за последние несколько недель в 1,5-2 раза», — подытожила Решетникова. Ранее Центробанк впервые за долгое время повысил ключевую ставку до 8,5%. Регулятор решил повысить ставку сразу на 100 процентных пунктов с 7,5%. В беседе с URA.RU уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выразил мнение, что решение Центробанка не решает ни одну из стратегических для государства задач, мешая создать базу для будущего развития. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России началась волна роста ипотечных ставок, они поднимутся в среднем на 0,5-1%, что снизит процент одобрения кредитов. Об этом URA.RU сообщила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. «Часть банков уже заявила о том, что ставки по стандартным ипотечным программам вырастут на 0,5-1%. Сейчас максимальный рост из уже пересмотренных условий — 0,9%. Основной же рост ожидается в августе. Естественно, крупные банки стараются продлить действие существующих условий, чтобы привлечь максимальное количество клиентов», — сказала Татьяна Решетникова. По словам эксперта, такой рост ставок скажется на доступности ипотечных кредитов, особенно на вторичном рынке. При изменении ставок с существующих 10,6% до 11,6%, первоначальном взносе 15% и сроке кредитования 30 лет ежемесячный платеж по такой ипотеке вырастет на 8,21%. «Такие изменения не только увеличат долговую нагрузку на будущих покупателей жилья, но и снизят одобряемость таких кредитов», — отметила эксперт. При этом последние пару недель на рынке недвижимости в России фиксируются рекордные в этом году показатели спроса на оформление ипотечных сделок, по сравнению с прошлым месяцем они выросли на 10%, а относительно июля прошлого года — почти на 70%. «Те, кто только планировал купить квартиру, сейчас значительно ускорились, чтобы успеть оформить ипотеку по старым ставкам. Скорость совершения сделок выросла за последние несколько недель в 1,5-2 раза», — подытожила Решетникова. Ранее Центробанк впервые за долгое время повысил ключевую ставку до 8,5%. Регулятор решил повысить ставку сразу на 100 процентных пунктов с 7,5%. В беседе с URA.RU уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выразил мнение, что решение Центробанка не решает ни одну из стратегических для государства задач, мешая создать базу для будущего развития.