СКР опубликовал видео из дома челябинского маньяка

Силовики проводят обыски в доме маньяка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области опубликовала видео с обысками в доме маньяка из Смолино. На видео эксперты осматривают жилище и придворные постройки.

Следователи ищут доказательства виновности мужчины в инкриминируемом ему преступлении. В его доме были найдены диски с порнографией, секс-игрушки, БДСМ- приспособления. На заднем дворе следователи обнаружили разложившийся труп. Есть предположения, что это труп бывшей жертвы маньяка.

В настоящий момент на месте работают сотрудники СКР и оперативники уголовного розыска. Мать маньяка, жившую с ним под одной крышей, привезли с допроса. Оперативники ограничили ее от представителей СМИ.

Соседи и знакомые мужчины до сих пор пребывают в шоке. Ранее за ним не наблюдалось какого-то подозрительного поведения. Некоторые и вовсе думали, что дом заброшен или продается. Сейчас все мысли соседей занимают переживания за детей.

Мужчина похитил женщину 14 лет назад. Он привез ее домой, где запер в одной из комнат, и под угрозами убийства на регулярной основе насиловал ее. Спастись женщине помогла болезнь мужчины, вызванная чрезмерным употреблением алкоголя. В припадке его забрали медики. Воспользовавшись тем, что он запер дверь, женщина смогла выйти из жилища, найти сестру и обратиться в полицию.