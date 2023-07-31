СКР опубликовал видео из дома челябинского маньяка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом маньяка. Челябинск , полиция, дом маньяка, фестивальная17
Силовики проводят обыски в доме маньяка Фото:
новость из сюжета
Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области опубликовала видео с обысками в доме маньяка из Смолино. На видео эксперты осматривают жилище и придворные постройки.

Следователи ищут доказательства виновности мужчины в инкриминируемом ему преступлении. В его доме были найдены диски с порнографией, секс-игрушки, БДСМ- приспособления. На заднем дворе следователи обнаружили разложившийся труп. Есть предположения, что это труп бывшей жертвы маньяка.

В настоящий момент на месте работают сотрудники СКР и оперативники уголовного розыска. Мать маньяка, жившую с ним под одной крышей, привезли с допроса. Оперативники ограничили ее от представителей СМИ.

Соседи и знакомые мужчины до сих пор пребывают в шоке. Ранее за ним не наблюдалось какого-то подозрительного поведения. Некоторые и вовсе думали, что дом заброшен или продается. Сейчас все мысли соседей занимают переживания за детей.

Мужчина похитил женщину 14 лет назад. Он привез ее домой, где запер в одной из комнат, и под угрозами убийства на регулярной основе насиловал ее. Спастись женщине помогла болезнь мужчины, вызванная чрезмерным употреблением алкоголя. В припадке его забрали медики. Воспользовавшись тем, что он запер дверь, женщина смогла выйти из жилища, найти сестру и обратиться в полицию.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области опубликовала видео с обысками в доме маньяка из Смолино. На видео эксперты осматривают жилище и придворные постройки. Следователи ищут доказательства виновности мужчины в инкриминируемом ему преступлении. В его доме были найдены диски с порнографией, секс-игрушки, БДСМ- приспособления. На заднем дворе следователи обнаружили разложившийся труп. Есть предположения, что это труп бывшей жертвы маньяка. В настоящий момент на месте работают сотрудники СКР и оперативники уголовного розыска. Мать маньяка, жившую с ним под одной крышей, привезли с допроса. Оперативники ограничили ее от представителей СМИ. Соседи и знакомые мужчины до сих пор пребывают в шоке. Ранее за ним не наблюдалось какого-то подозрительного поведения. Некоторые и вовсе думали, что дом заброшен или продается. Сейчас все мысли соседей занимают переживания за детей. Мужчина похитил женщину 14 лет назад. Он привез ее домой, где запер в одной из комнат, и под угрозами убийства на регулярной основе насиловал ее. Спастись женщине помогла болезнь мужчины, вызванная чрезмерным употреблением алкоголя. В припадке его забрали медики. Воспользовавшись тем, что он запер дверь, женщина смогла выйти из жилища, найти сестру и обратиться в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...