В августе на двое суток полностью закроют главную трассу ЯНАО

31 июля 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

С 8 по 10 августа участок трассы Надым-Салехард полностью перекроют Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ЯНАО с 8 по 10 августа на двое суток будет полностью закрыта для движения транспорта главная автодорога на участке Надым-Салехард. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «С 6 утра 8 августа до 6 утра 10 августа движение по дороге Надым-Салехард будет полностью перекрыто. Компания „Газпром трансгаз Югорск“ будет проводить работы на газопроводе», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». Дорожные знаки и перекрытия будут выставлены на выезде из Надыма и на перекрестке Салехард-Аксарка-Надым. Жителей округа просят заранее планировать поездки. Ранее URA.RU рассказало, что до конца лета планируется перекрытие данного участка автодороги четыре раза. Первое перекрытие прошло с 18 по 20 июля.

В ЯНАО с 8 по 10 августа на двое суток будет полностью закрыта для движения транспорта главная автодорога на участке Надым-Салехард. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «С 6 утра 8 августа до 6 утра 10 августа движение по дороге Надым-Салехард будет полностью перекрыто. Компания „Газпром трансгаз Югорск“ будет проводить работы на газопроводе», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». Дорожные знаки и перекрытия будут выставлены на выезде из Надыма и на перекрестке Салехард-Аксарка-Надым. Жителей округа просят заранее планировать поездки. Ранее URA.RU рассказало, что до конца лета планируется перекрытие данного участка автодороги четыре раза. Первое перекрытие прошло с 18 по 20 июля.