В августе на двое суток полностью закроют главную трассу ЯНАО

В ЯНАО с 8 по 10 августа на двое суток будет полностью закрыта для движения транспорта главная автодорога на участке Надым-Салехард. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«С 6 утра 8 августа до 6 утра 10 августа движение по дороге Надым-Салехард будет полностью перекрыто. Компания „Газпром трансгаз Югорск“ будет проводить работы на газопроводе», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала».
Дорожные знаки и перекрытия будут выставлены на выезде из Надыма и на перекрестке Салехард-Аксарка-Надым. Жителей округа просят заранее планировать поездки.
Ранее URA.RU рассказало, что до конца лета планируется перекрытие данного участка автодороги четыре раза. Первое перекрытие прошло с 18 по 20 июля.
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