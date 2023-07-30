30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

В августе на двое суток полностью закроют главную трассу ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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С 8 по 10 августа участок трассы Надым-Салехард полностью перекроют Фото:

В ЯНАО с 8 по 10 августа на двое суток будет полностью закрыта для движения транспорта главная автодорога на участке Надым-Салехард. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«С 6 утра 8 августа до 6 утра 10 августа движение по дороге Надым-Салехард будет полностью перекрыто. Компания „Газпром трансгаз Югорск“ будет проводить работы на газопроводе», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала».

Дорожные знаки и перекрытия будут выставлены на выезде из Надыма и на перекрестке Салехард-Аксарка-Надым. Жителей округа просят заранее планировать поездки.

Ранее URA.RU рассказало, что до конца лета планируется перекрытие данного участка автодороги четыре раза. Первое перекрытие прошло с 18 по 20 июля.

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В ЯНАО с 8 по 10 августа на двое суток будет полностью закрыта для движения транспорта главная автодорога на участке Надым-Салехард. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «С 6 утра 8 августа до 6 утра 10 августа движение по дороге Надым-Салехард будет полностью перекрыто. Компания „Газпром трансгаз Югорск“ будет проводить работы на газопроводе», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». Дорожные знаки и перекрытия будут выставлены на выезде из Надыма и на перекрестке Салехард-Аксарка-Надым. Жителей округа просят заранее планировать поездки. Ранее URA.RU рассказало, что до конца лета планируется перекрытие данного участка автодороги четыре раза. Первое перекрытие прошло с 18 по 20 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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