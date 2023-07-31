В ЯНАО отец угрожал убить своего четырехлетнего ребенка

В Ноябрьске (ЯНАО) мужчина в состоянии алкогольного опьянения избивал своего четырехлетнего сына и угрожал расправиться с ним. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Отец [четырехлетнего ребенка] в состоянии алкогольного опьянения применял в отношении него физическую силу. В декабре 2022 года мужчине по данному факту назначили принудительные меры медицинского характера за совершение запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)», — сообщает на официальном сайте пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
О происшествии стало известно из заявления законного представителя ребенка. Кроме лечения, ноябрянина обязали выплатить 150 тысяч рублей в пользу малолетнего, в качестве компенсации морального вреда.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.