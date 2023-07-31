31 июля 2023
30 июля 2023
29 июля 2023

В ЯНАО отец угрожал убить своего четырехлетнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске пьяный отец избил четырехлетнего сына (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) мужчина в состоянии алкогольного опьянения избивал своего четырехлетнего сына и угрожал расправиться с ним. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Отец [четырехлетнего ребенка] в состоянии алкогольного опьянения применял в отношении него физическую силу. В декабре 2022 года мужчине по данному факту назначили принудительные меры медицинского характера за совершение запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)», — сообщает на официальном сайте пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

О происшествии стало известно из заявления законного представителя ребенка. Кроме лечения, ноябрянина обязали выплатить 150 тысяч рублей в пользу малолетнего, в качестве компенсации морального вреда.

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В Ноябрьске (ЯНАО) мужчина в состоянии алкогольного опьянения избивал своего четырехлетнего сына и угрожал расправиться с ним. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Отец [четырехлетнего ребенка] в состоянии алкогольного опьянения применял в отношении него физическую силу. В декабре 2022 года мужчине по данному факту назначили принудительные меры медицинского характера за совершение запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)», — сообщает на официальном сайте пресс-служба прокуратуры ЯНАО. О происшествии стало известно из заявления законного представителя ребенка. Кроме лечения, ноябрянина обязали выплатить 150 тысяч рублей в пользу малолетнего, в качестве компенсации морального вреда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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