31 июля 2023

Адвокат намерена бороться за право стать главой Перми

На конкурс по отбору кандидатов на главу Перми заявилась адвокат Марина Казанцева
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновница, женские руки
Марина Казанцева подала документы на участие в конкурсе Фото:

В конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Перми решила участвовать адвокат Марина Казанцева. Об этом URA.RU сообщил источник в городской политтусовке.

«На конкурс заявилась Казанцева Марина Валентиновна 1971 года рождения, адвокат», — сообщил источник. URA.RU направило в гордуму Перми, где идет прием документов от кандидатов, запрос.

Казанцева стала шестым претендентом на кресло мэра. Ранее в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы города решили лидер пермских коммунистов в ЗС Анна Баранова, участник спецоперации Ильяс Гайнанов, сотрудник ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев, бывший врач Оксана Комягина и юрист Мария Булычева.

Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра краевой столицы пройдет 17 августа. Прием документов от кандидатов завершится 3 августа.

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В конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Перми решила участвовать адвокат Марина Казанцева. Об этом URA.RU сообщил источник в городской политтусовке. «На конкурс заявилась Казанцева Марина Валентиновна 1971 года рождения, адвокат», — сообщил источник. URA.RU направило в гордуму Перми, где идет прием документов от кандидатов, запрос. Казанцева стала шестым претендентом на кресло мэра. Ранее в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы города решили лидер пермских коммунистов в ЗС Анна Баранова, участник спецоперации Ильяс Гайнанов, сотрудник ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев, бывший врач Оксана Комягина и юрист Мария Булычева. Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра краевой столицы пройдет 17 августа. Прием документов от кандидатов завершится 3 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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