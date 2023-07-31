Адвокат намерена бороться за право стать главой Перми

В конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Перми решила участвовать адвокат Марина Казанцева. Об этом URA.RU сообщил источник в городской политтусовке.
«На конкурс заявилась Казанцева Марина Валентиновна 1971 года рождения, адвокат», — сообщил источник. URA.RU направило в гордуму Перми, где идет прием документов от кандидатов, запрос.
Казанцева стала шестым претендентом на кресло мэра. Ранее в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы города решили лидер пермских коммунистов в ЗС Анна Баранова, участник спецоперации Ильяс Гайнанов, сотрудник ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев, бывший врач Оксана Комягина и юрист Мария Булычева.
Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра краевой столицы пройдет 17 августа. Прием документов от кандидатов завершится 3 августа.
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