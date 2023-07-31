31 июля 2023
30 июля 2023

В ЯНАО два человека в месяц становятся жертвами поджогов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом, пламя, дом горит
В ЯНАО за семь месяцев произошло 37 умышленных поджогов, в которых погибло 14 человек Фото:

В ЯНАО с начала года жертвами умышленных поджогов стало 14 человек, еще 15 получили травмы различного характера. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

«За прошедшие семь месяцев на Ямале произошло 37 пожаров по причине поджога. В результате таких пожаров 14 человек погибло, 15 травмированы», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Специалисты ведомства предупреждают жителей об уголовной ответственности за умышленный поджог. Согласно статье 167 УК РФ, за поджог, приведший к смерти человека, злоумышленник может получить до пяти лет лишения свободы.

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В ЯНАО с начала года жертвами умышленных поджогов стало 14 человек, еще 15 получили травмы различного характера. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «За прошедшие семь месяцев на Ямале произошло 37 пожаров по причине поджога. В результате таких пожаров 14 человек погибло, 15 травмированы», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Специалисты ведомства предупреждают жителей об уголовной ответственности за умышленный поджог. Согласно статье 167 УК РФ, за поджог, приведший к смерти человека, злоумышленник может получить до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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