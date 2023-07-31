В ЯНАО два человека в месяц становятся жертвами поджогов

01 августа 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

В ЯНАО за семь месяцев произошло 37 умышленных поджогов, в которых погибло 14 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО с начала года жертвами умышленных поджогов стало 14 человек, еще 15 получили травмы различного характера. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «За прошедшие семь месяцев на Ямале произошло 37 пожаров по причине поджога. В результате таких пожаров 14 человек погибло, 15 травмированы», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Специалисты ведомства предупреждают жителей об уголовной ответственности за умышленный поджог. Согласно статье 167 УК РФ, за поджог, приведший к смерти человека, злоумышленник может получить до пяти лет лишения свободы.

В ЯНАО с начала года жертвами умышленных поджогов стало 14 человек, еще 15 получили травмы различного характера. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «За прошедшие семь месяцев на Ямале произошло 37 пожаров по причине поджога. В результате таких пожаров 14 человек погибло, 15 травмированы», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Специалисты ведомства предупреждают жителей об уголовной ответственности за умышленный поджог. Согласно статье 167 УК РФ, за поджог, приведший к смерти человека, злоумышленник может получить до пяти лет лишения свободы.