В ЯНАО два человека в месяц становятся жертвами поджогов

В ЯНАО за семь месяцев произошло 37 умышленных поджогов, в которых погибло 14 человек
В ЯНАО с начала года жертвами умышленных поджогов стало 14 человек, еще 15 получили травмы различного характера. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.
«За прошедшие семь месяцев на Ямале произошло 37 пожаров по причине поджога. В результате таких пожаров 14 человек погибло, 15 травмированы», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале.
Специалисты ведомства предупреждают жителей об уголовной ответственности за умышленный поджог. Согласно статье 167 УК РФ, за поджог, приведший к смерти человека, злоумышленник может получить до пяти лет лишения свободы.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.