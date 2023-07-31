Ямальцы получили подарки за отказ от бумажных квитанций за ЖКХ

Победитель конкурса Наталья Новикова (слева) Фото: пресс-служба ЕРИЦ ЯНАО

ЕРИЦ (Единый расчетно-информационный центр) ЯНАО вручил призы победителям экологической акции «Спаси дерево», в рамках которой потребители отказывались от бумажных квитанций за коммуналку в пользу электронных. Суперприз — планшет — выиграл клиент компании из поселка Пурпе, беспроводные наушники достались потребителю из Нового Уренгоя, а житель Муравленко стал обладателем смарт-часов, сообщили в пресс-службе ЕРИЦ ЯНАО.

«Мы признательны нашим клиентам, которые приняли участие в акции, так как понимаем, что из множества небольших поступков и решений состоят большие события и большие дела. Подчеркну, что электронные платежные документы имеют ряд преимуществ перед привычными распечатанными формата А4. Электронные квитанции экологичны, всегда вовремя приходят на электронный почтовый ящик, никогда не потеряются», — заявил URA.RU исполнительный директор ЕРИЦ ЯНАО Андрей Вьюнов.

Акция проводилась с декабря 2022 года. Чтобы стать ее участников, жителям надо было перейти на электронный формат платежных документов. Выбор в пользу электронных квитанций сделали свыше 25 тысяч ямальцев, около 90 из них стали победителями акции. Кроме гаджетов, им вручили десять портативных аккумуляторов и 75 денежных сертификатов.

В ЕРИЦ ЯНАО отметили, что отказаться от бумажных документов можно и после завершения акции. Это можно сделать в личном кабинете в разделе «Настройки» или написав заявление в любом центре обслуживания клиентов компании.