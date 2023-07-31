Из-за новостройки элитному микрорайону Кургана грозит затопление

Микрорайону Кургана из-за незаконного строительства высотки грозит затопление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за строительства высотки на берегу реки Тобол микрорайону Шевелевка грозит затопление паводковыми водами. Такое заключение сделала ФАУ «Главгосэкспертиза России» в ходе судебного разбирательства прокуратуры и застройщика. Информация об этом размещена на сайте областного суда. Ранее сообщалось, что строительство многоэтажки признали незаконным.

«В проекте принята относительная отметка чистого пола первого этажа, соответствующая 73,80 м, что на 34 см ниже отметки 1% обеспеченности (74,20 м), в результате чего на уровне пола первого этажа и подвала грозит подтопление паводковыми водами. <…> Территория микрорайона в указанных отметках и ниже будет подтоплена в весеннее половодье при одно- и пятипроцентном паводке», — приводится заключение эксперта в материале суда. Отмечается, что застройщиком не предусмотрено никаких мероприятий по защите жилого дома от паводковых вод.

Кроме того, экспертами установлены существенные нарушения в обеспечении пожарной безопасности, в части планировки земельного участка и дома, систем электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. «Проектом не обеспечена организация противопожарного проезда, отсутствуют решения по организации площадки для сбора мусора. Площадки для игр детей и занятий спортом размещены непосредственно по обрыву склона берега высотой более шести метров. Дверные проемы в поэтажных переходах не обеспечивают беспрепятственную эвакуацию жильцов дома при пожаре», — говорится в материалах суда.

Экспертное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» было оценено в 540 тысяч рублей. Данная сумма была взыскана в равных долях (по 135 тысяч) с застройщика, мэрии Кургана и еще двух компаний, которые разрабатывали проектную документацию по строительству высотки.

URA.RU направило запросы в администрацию города Кургана и строительной компании «АС-Групп». На момент публикации ответы не поступили. Информация дополнится после получения комментариев.

Ранее URA.RU писало, что областной суд признал незаконным строительство высотки в центре Кургана. Все экспертизы, проведенные застройщиком были отменены. В прошлом году прокуратура после жалоб местных жителей уже запрещала строительство многоэтажки, однако несмотря на это работы были продолжены. Представитель подрядчика заявлял агентству, что достраивать объект им разрешили в администрации города. Позже в мэрии данную информацию опровергли.