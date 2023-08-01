УГМК вывела из-под управления несколько предприятий

01 августа 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

На СУМЗе, ЧЦЗ и «Святогоре» сменили форму правления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уральская горно-металлургическая компания изменила структуру управления несколькими заводами — Челябинским цинковым заводом (ЧЦЗ), Среднеуральским медеплавильным заводом (СУМЗ) и предприятием «Святогор». Если раньше УГМК выполняла функции управляющей компании, то теперь на заводах поставили генеральных директоров, следует из данных на сайте ЕГРЮЛ. Так, руководить СУМЗ будет Багир Абдулазизов, АО «Святогор» — Дмитрий Тропников, а ЧЦЗ — Павел Избрехт. Соответствующие изменения внесли в ЕГРЮЛ 28 июля. До этого с 2019 года УГМК выполняла функции управляющей компании на этих предприятиях. Ранее URA.RU сообщало, что УГМК попала в новый санкционный пакет минфина США. До этого под санкции попадали топы компании — экс-гендиректор УГМК Андрей Козицын оказался в ограничительных списках Евросоюза и Канады. После этого он и покинул должность — чтобы обезопасить бизнес. Так же поступили бывшие контролирующие бенефициары УГМК Андрей Бокарев и Искандар Махмудов (находятся под санкциями Великобритании).

Уральская горно-металлургическая компания изменила структуру управления несколькими заводами — Челябинским цинковым заводом (ЧЦЗ), Среднеуральским медеплавильным заводом (СУМЗ) и предприятием «Святогор». Если раньше УГМК выполняла функции управляющей компании, то теперь на заводах поставили генеральных директоров, следует из данных на сайте ЕГРЮЛ. Так, руководить СУМЗ будет Багир Абдулазизов, АО «Святогор» — Дмитрий Тропников, а ЧЦЗ — Павел Избрехт. Соответствующие изменения внесли в ЕГРЮЛ 28 июля. До этого с 2019 года УГМК выполняла функции управляющей компании на этих предприятиях. Ранее URA.RU сообщало, что УГМК попала в новый санкционный пакет минфина США. До этого под санкции попадали топы компании — экс-гендиректор УГМК Андрей Козицын оказался в ограничительных списках Евросоюза и Канады. После этого он и покинул должность — чтобы обезопасить бизнес. Так же поступили бывшие контролирующие бенефициары УГМК Андрей Бокарев и Искандар Махмудов (находятся под санкциями Великобритании).