УГМК вывела из-под управления несколько предприятий

Уральская горно-металлургическая компания изменила структуру управления несколькими заводами — Челябинским цинковым заводом (ЧЦЗ), Среднеуральским медеплавильным заводом (СУМЗ) и предприятием «Святогор». Если раньше УГМК выполняла функции управляющей компании, то теперь на заводах поставили генеральных директоров, следует из данных на сайте ЕГРЮЛ.
Так, руководить СУМЗ будет Багир Абдулазизов, АО «Святогор» — Дмитрий Тропников, а ЧЦЗ — Павел Избрехт. Соответствующие изменения внесли в ЕГРЮЛ 28 июля. До этого с 2019 года УГМК выполняла функции управляющей компании на этих предприятиях.
Ранее URA.RU сообщало, что УГМК попала в новый санкционный пакет минфина США. До этого под санкции попадали топы компании — экс-гендиректор УГМК Андрей Козицын оказался в ограничительных списках Евросоюза и Канады. После этого он и покинул должность — чтобы обезопасить бизнес. Так же поступили бывшие контролирующие бенефициары УГМК Андрей Бокарев и Искандар Махмудов (находятся под санкциями Великобритании).
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