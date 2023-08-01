УГМК вывела из-под управления несколько предприятий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посещение Полномочным представителем Президента России Николаем Цукановым Челябинского цинкового завода. Челябинск, угмк, кислородная станция, цинковый завод
На СУМЗе, ЧЦЗ и «Святогоре» сменили форму правления Фото:

Уральская горно-металлургическая компания изменила структуру управления несколькими заводами — Челябинским цинковым заводом (ЧЦЗ), Среднеуральским медеплавильным заводом (СУМЗ) и предприятием «Святогор». Если раньше УГМК выполняла функции управляющей компании, то теперь на заводах поставили генеральных директоров, следует из данных на сайте ЕГРЮЛ.

Так, руководить СУМЗ будет Багир Абдулазизов, АО «Святогор» — Дмитрий Тропников, а ЧЦЗ — Павел Избрехт. Соответствующие изменения внесли в ЕГРЮЛ 28 июля. До этого с 2019 года УГМК выполняла функции управляющей компании на этих предприятиях.

Ранее URA.RU сообщало, что УГМК попала в новый санкционный пакет минфина США. До этого под санкции попадали топы компании — экс-гендиректор УГМК Андрей Козицын оказался в ограничительных списках Евросоюза и Канады. После этого он и покинул должность — чтобы обезопасить бизнес. Так же поступили бывшие контролирующие бенефициары УГМК Андрей Бокарев и Искандар Махмудов (находятся под санкциями Великобритании).

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уральская горно-металлургическая компания изменила структуру управления несколькими заводами — Челябинским цинковым заводом (ЧЦЗ), Среднеуральским медеплавильным заводом (СУМЗ) и предприятием «Святогор». Если раньше УГМК выполняла функции управляющей компании, то теперь на заводах поставили генеральных директоров, следует из данных на сайте ЕГРЮЛ. Так, руководить СУМЗ будет Багир Абдулазизов, АО «Святогор» — Дмитрий Тропников, а ЧЦЗ — Павел Избрехт. Соответствующие изменения внесли в ЕГРЮЛ 28 июля. До этого с 2019 года УГМК выполняла функции управляющей компании на этих предприятиях. Ранее URA.RU сообщало, что УГМК попала в новый санкционный пакет минфина США. До этого под санкции попадали топы компании — экс-гендиректор УГМК Андрей Козицын оказался в ограничительных списках Евросоюза и Канады. После этого он и покинул должность — чтобы обезопасить бизнес. Так же поступили бывшие контролирующие бенефициары УГМК Андрей Бокарев и Искандар Махмудов (находятся под санкциями Великобритании).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...