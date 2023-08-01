Шойгу представил к награде экипаж танка, в одиночку уничтоживший колонну бронетехники ВСУ

01 августа 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Экипаж танка, отразивший атаку ВСУ на запорожском направлении, представлен к наградам лично Сергеем Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К государственным наградам представлен экипаж танка, отразивший атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. К наградам экипаж представил лично министр обороны Сергей Шойгу. «Министром обороны РФ Сергеем Шойгу <…> экипаж российского танка <…> представлен к государственным наградам», — отмечают в telegram-канале Минобороны . Танковый экипаж на запорожском направлении проявил мужество и героизм при отражении атаки ВСУ. В июне российский танк в одиночку уничтожил вражескую колонну из восьми танков. Экипаж РФ при помощи маневров смог привести танки ВСУ к минным полям, не прерывая огонь по технике. В итоге колонна была уничтожена. Позже в Кремле подчеркивали, что данный экипаж будет награжден. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что подобный героизм со стороны российских военных вызывает восхищение и уважение.

К государственным наградам представлен экипаж танка, отразивший атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. К наградам экипаж представил лично министр обороны Сергей Шойгу. «Министром обороны РФ Сергеем Шойгу <…> экипаж российского танка <…> представлен к государственным наградам», — отмечают в telegram-канале Минобороны. Танковый экипаж на запорожском направлении проявил мужество и героизм при отражении атаки ВСУ. В июне российский танк в одиночку уничтожил вражескую колонну из восьми танков. Экипаж РФ при помощи маневров смог привести танки ВСУ к минным полям, не прерывая огонь по технике. В итоге колонна была уничтожена. Позже в Кремле подчеркивали, что данный экипаж будет награжден. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что подобный героизм со стороны российских военных вызывает восхищение и уважение.