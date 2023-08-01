Владимир Ческидов не сдержал эмоций во время суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Маньяк из поселка Смолино в Челябинске Владимир Ческидов, который 14 лет держал в плену женщину, расплакался в суде во время оглашения решения по мере пресечения 1 августа. Журналисты завалили его вопросами, тогда он закрыл лицо руками и расплакался, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Сначала все подумали, что он прячет лицо. Удивительно. Ведь изначально он не пытался скрыться от СМИ. После того как суд вернулся из совещательной комнаты и начал оглашать постановление о мере пресечения, Ческидов закрыл лицо руками и расплакался», — передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Суд постановил назначить Ческидову меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 сентября. Конвоиры вывели его из зала суда. Конвой был усилен бойцами ГУФСИН. Их оградили от журналистов.

Ческидов похитил женщину еще в 2009 году. О произошедшем стало известно только 30 июля, когда женщина смогла сбежать из дома маньяка. Все это время он не выпускал ее из домовладения. Пленница рассказала ужасающие подробности заточения. По ее словам, Ческидов избивал и насиловал ее. А в 2011 году она стала свидетелем убийства другой пленницы.

Во время обыска в доме были найдены останки пока не установленной женщины. Ческидов признался в похищении человека и в убийстве. Вину в изнасиловании он не признает. Решением суда он взят под стражу до 30 сентября. В ближайшее время суд изберет меру пресечения его матери, которую обвиняют в похищении человека.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU