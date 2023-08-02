Военкор Коц раскрыл, каким оружием НАТО пользуется армия РФ в зоне СВО

Среди трофейного натовского оружия российские войска применяют британские гранатометы NLAW, американские переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и американский пулемет M2 Browning. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.
«Я знаю, что на некоторых участках фронта наши применяли трофейные Javelin против противника с переменным успехом. Комплекс оказался очень капризным, зависящим от погоды. В этом плане нашим больше понравились британские гранатометы NLAW. Я знаю, например, про одно подразделение на запорожском фронте, у которых есть неплохой запас NLAW, и они их активно используют. В бригаде „Пятнашка“ я видел американский пулемет M2 Browning 50-го калибра. Ребята его очень хвалили. Надежная машинка, мощная. Но говорят, что патронов для нее маловато», — сказал Андрей Коц.
Как отметил военкор, российские военные смогли забрать и несколько единиц западной бронетехники. Однако он выразил сомнение, что удалось взять немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley. «Я сомневаюсь, что наши смогли утащить в тыл „Леопарды“ или Bradley. Брошенная украинцами техника этого типа находится в зоне активных боевых действий. Я думаю, что наши не рискнут инженерной техникой, чтобы оттуда попытаться что-то утащить, так как это редкая и дефицитная техника», — объяснил собеседник агентства.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российская армия обнаружила много оружия и боеприпасов к натовскому оружию в ходе освобождения территории республики. По его словам, сейчас трофеи тщательно изучаются, документируются и отправляются на склады, после чего будет решаться их дальнейшая судьба.
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