Военкор Коц раскрыл, каким оружием НАТО пользуется армия РФ в зоне СВО

Военкор Коц: армия РФ применяет в зоне СВО натовский пулемет M2 Browning и комплексы NLAW

02 августа 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Российским военным понравились британские гранатометы NLAW Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Среди трофейного натовского оружия российские войска применяют британские гранатометы NLAW, американские переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и американский пулемет M2 Browning. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Я знаю, что на некоторых участках фронта наши применяли трофейные Javelin против противника с переменным успехом. Комплекс оказался очень капризным, зависящим от погоды. В этом плане нашим больше понравились британские гранатометы NLAW. Я знаю, например, про одно подразделение на запорожском фронте, у которых есть неплохой запас NLAW, и они их активно используют. В бригаде „Пятнашка“ я видел американский пулемет M2 Browning 50-го калибра. Ребята его очень хвалили. Надежная машинка, мощная. Но говорят, что патронов для нее маловато», — сказал Андрей Коц. Как отметил военкор, российские военные смогли забрать и несколько единиц западной бронетехники. Однако он выразил сомнение, что удалось взять немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley. «Я сомневаюсь, что наши смогли утащить в тыл „Леопарды“ или Bradley. Брошенная украинцами техника этого типа находится в зоне активных боевых действий. Я думаю, что наши не рискнут инженерной техникой, чтобы оттуда попытаться что-то утащить, так как это редкая и дефицитная техника», — объяснил собеседник агентства. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российская армия обнаружила много оружия и боеприпасов к натовскому оружию в ходе освобождения территории республики. По его словам, сейчас трофеи тщательно изучаются, документируются и отправляются на склады, после чего будет решаться их дальнейшая судьба. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Среди трофейного натовского оружия российские войска применяют британские гранатометы NLAW, американские переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и американский пулемет M2 Browning. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Я знаю, что на некоторых участках фронта наши применяли трофейные Javelin против противника с переменным успехом. Комплекс оказался очень капризным, зависящим от погоды. В этом плане нашим больше понравились британские гранатометы NLAW. Я знаю, например, про одно подразделение на запорожском фронте, у которых есть неплохой запас NLAW, и они их активно используют. В бригаде „Пятнашка“ я видел американский пулемет M2 Browning 50-го калибра. Ребята его очень хвалили. Надежная машинка, мощная. Но говорят, что патронов для нее маловато», — сказал Андрей Коц. Как отметил военкор, российские военные смогли забрать и несколько единиц западной бронетехники. Однако он выразил сомнение, что удалось взять немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley. «Я сомневаюсь, что наши смогли утащить в тыл „Леопарды“ или Bradley. Брошенная украинцами техника этого типа находится в зоне активных боевых действий. Я думаю, что наши не рискнут инженерной техникой, чтобы оттуда попытаться что-то утащить, так как это редкая и дефицитная техника», — объяснил собеседник агентства. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российская армия обнаружила много оружия и боеприпасов к натовскому оружию в ходе освобождения территории республики. По его словам, сейчас трофеи тщательно изучаются, документируются и отправляются на склады, после чего будет решаться их дальнейшая судьба.