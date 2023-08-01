Сенатор Перминов: ВСУ запускают дроны с территории России

02 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Россияне должны сообщать в полицию о подозрительных людях и действиях, считает Дмитрий Перминов Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU ВСУ запускают беспилотники с территории России, поэтому гражданам нужно проявлять повышенную бдительность и обо всем подозрительном сообщать в правоохранительные органы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от законодательного органа государственной власти Омской области, Герой РФ Дмитрий Перминов. «Эти беспилотники не с территории Украины прилетают. Они прилетают с наших территорий, то есть кто-то запускает их. Поэтому необходимо проявлять бдительность и помогать правоохранительным органам. Им одним без поддержки и консолидации всего общества будет крайне сложно справиться с этой ситуацией», — объяснил Дмитрий Перминов. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности подчеркнул, что россияне должны быть сейчас предельно внимательными. «Необходимо быть внимательными, докладывать в правоохранительные органы о подозрительных личностях, моментах. Если увидели в поле, что кто-то пытается что-то запустить, а сейчас у всех есть телефоны, сообщили в компетентные органы. Кто-то пытается кого-то склонить, подкупить, чтобы запустил беспилотник, — тоже нужно донести до правоохранительной организации», — добавил Перминов. ВСУ совершили атаку беспилотниками по Москве 30 июля. Два БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РФ. Беспилотники потеряли управление, упав на территории здания «Москва-сити», где повредили фасады зданий бизнес-центра. Новая атака была предотвращена в ночь на 1 августа. Фасад башни «Москва-сити» получил повреждения на 17-м этаже. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ запускают беспилотники с территории России, поэтому гражданам нужно проявлять повышенную бдительность и обо всем подозрительном сообщать в правоохранительные органы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от законодательного органа государственной власти Омской области, Герой РФ Дмитрий Перминов. «Эти беспилотники не с территории Украины прилетают. Они прилетают с наших территорий, то есть кто-то запускает их. Поэтому необходимо проявлять бдительность и помогать правоохранительным органам. Им одним без поддержки и консолидации всего общества будет крайне сложно справиться с этой ситуацией», — объяснил Дмитрий Перминов. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности подчеркнул, что россияне должны быть сейчас предельно внимательными. «Необходимо быть внимательными, докладывать в правоохранительные органы о подозрительных личностях, моментах. Если увидели в поле, что кто-то пытается что-то запустить, а сейчас у всех есть телефоны, сообщили в компетентные органы. Кто-то пытается кого-то склонить, подкупить, чтобы запустил беспилотник, — тоже нужно донести до правоохранительной организации», — добавил Перминов. ВСУ совершили атаку беспилотниками по Москве 30 июля. Два БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РФ. Беспилотники потеряли управление, упав на территории здания «Москва-сити», где повредили фасады зданий бизнес-центра. Новая атака была предотвращена в ночь на 1 августа. Фасад башни «Москва-сити» получил повреждения на 17-м этаже.