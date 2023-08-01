В деле челябинского маньяка, 14 лет прятавшего женщину после похищения, всплыл екатеринбургский след

Мать челябинского маньяка Ческидова: его законная жена живет в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Маньяк из поселка Смолино. Челябинск, ческидов владимир, челябинский маньяк
По словам матери Владимира Ческидова, его супруга проживает в Екатеринбурге Фото:
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Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Законная жена челябинца Владимира Ческидова, который 14 лет удерживал в своем доме женщину после похищения, не живет с ним. Она проживает в Екатеринбурге, рассказала во время судебного заседания по избранию меры пресечения его мать Валентина Ческидова, передает корреспондент URA.RU.

«Он женат на другой женщине. Она живет в Екатеринбурге, у них квартира. Они не в разводе», — ответила Ческидова, отвечая на вопрос журналистов о том, на ком все-таки женат ее сын. Ранее также стало известно, что в доме маньяка обнаружили труп другой девушки. По версии следствия, Владимир Ческидов расправился с ней в 2011 году после ссоры.

Ческидова задержали 30 июля, когда похищенная им женщина смогла сбежать из плена. Ее побегу способствовало усилившееся психическое расстройство маньяка. В приступе белой горячки его увезли медики, а пленница смогла выбраться на волю и сообщить о произошедшем сестре и в полицию. После предъявления обвинений мужчина признался в похищении и убийстве. Изнасилование отрицает. URA.RU вело онлайн-трансляцию с заседания по избранию меры пресечения Владимиру Ческидову и его матери, которая проживала с сыном.

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Законная жена челябинца Владимира Ческидова, который 14 лет удерживал в своем доме женщину после похищения, не живет с ним. Она проживает в Екатеринбурге, рассказала во время судебного заседания по избранию меры пресечения его мать Валентина Ческидова, передает корреспондент URA.RU. «Он женат на другой женщине. Она живет в Екатеринбурге, у них квартира. Они не в разводе», — ответила Ческидова, отвечая на вопрос журналистов о том, на ком все-таки женат ее сын. Ранее также стало известно, что в доме маньяка обнаружили труп другой девушки. По версии следствия, Владимир Ческидов расправился с ней в 2011 году после ссоры. Ческидова задержали 30 июля, когда похищенная им женщина смогла сбежать из плена. Ее побегу способствовало усилившееся психическое расстройство маньяка. В приступе белой горячки его увезли медики, а пленница смогла выбраться на волю и сообщить о произошедшем сестре и в полицию. После предъявления обвинений мужчина признался в похищении и убийстве. Изнасилование отрицает. URA.RU вело онлайн-трансляцию с заседания по избранию меры пресечения Владимиру Ческидову и его матери, которая проживала с сыном.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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