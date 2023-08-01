Танкисты рассказали, как в одиночку сумели остановить целую колонну ВСУ

Российский танковый экипаж, поразивший украинскую колонну из восьми единиц бронетехники, рассказал, как он смог совершить свой подвиг. По словам танкистов, они не ожидали, что так произойдет, и очень гордятся оператором-наводчиком.
«Мы просто не знали, что так получится. У нас каждый выезд вот такой», — рассказал один из членов экипажа. Он добавил, что команда гордится своим оператором-наводчиком. Его слова передает Минобороны РФ.
Другой танкист подчеркнул, что скоро в зону спецоперации приедут американские Abrams и экипаж рассчитывает на близкое знакомство с ними. Также он передал привет производителям немецкой техники Leopard. «Как говорил наш российский президент, если драка неизбежна, надо бить первым», — подытоживают члены экипажа.
Экипаж смог поразить вражескую колонну в июне на запорожском направлении. Российские танкисты заманили технику ВСУ на минные поля, где она подорвалась. При этом танкисты ВС РФ не прекращали вести собственный огонь. Министр обороны Сергей Шойгу представил к награде танкистов.
Российский танковый экипаж, поразивший украинскую колонну из восьми единиц бронетехники, рассказал, как он смог совершить свой подвиг. По словам танкистов, они не ожидали, что так произойдет, и очень гордятся оператором-наводчиком. «Мы просто не знали, что так получится. У нас каждый выезд вот такой», — рассказал один из членов экипажа. Он добавил, что команда гордится своим оператором-наводчиком. Его слова передает Минобороны РФ. Другой танкист подчеркнул, что скоро в зону спецоперации приедут американские Abrams и экипаж рассчитывает на близкое знакомство с ними. Также он передал привет производителям немецкой техники Leopard. «Как говорил наш российский президент, если драка неизбежна, надо бить первым», — подытоживают члены экипажа. Экипаж смог поразить вражескую колонну в июне на запорожском направлении. Российские танкисты заманили технику ВСУ на минные поля, где она подорвалась. При этом танкисты ВС РФ не прекращали вести собственный огонь. Министр обороны Сергей Шойгу представил к награде танкистов.