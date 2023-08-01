На пост мэра Перми заявилась чиновница из краевого минздрава

На участие в конкурсе по выборам главы Перми заявился новый седьмой кандидат. Как сообщают источники URA.RU им стала руководитель отдела контроля капитального строительства в краевом минздраве Кристина Коскова.
«На пост мэра заявилась руководитель отдела контроля капитального строительства Пермского края в сфере здравоохранения Кристина Коскова. Она уже подала документы», — сообщил источник. В пресс-службу пермской гордумы направлен запрос.
Ранее на пост главы города уже заявились несколько кандидатов. Первым из них стал сотрудник предприятия «Уралбумага» Андрей Золотарев. Также кандидатами стали участник СВО Ильяс Гайнанов, бывший врач Оксана Комягина, самозанятая Мария Булычева, глава фракции КПРФ в пермском заксобрании Анна Баранова и адвокат Марина Казанцева. Конкурс по отбору мэра Перми пройдет 17 августа. Документы принимают до 3 августа.
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