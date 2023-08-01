01 августа 2023

На пост мэра Перми заявилась чиновница из краевого минздрава

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, чиновница, блокнот, женские руки, шариковая ручка, запись в блокноте
Коскова уже подала документы Фото:

На участие в конкурсе по выборам главы Перми заявился новый седьмой кандидат. Как сообщают источники URA.RU им стала руководитель отдела контроля капитального строительства в краевом минздраве Кристина Коскова.

«На пост мэра заявилась руководитель отдела контроля капитального строительства Пермского края в сфере здравоохранения Кристина Коскова. Она уже подала документы», — сообщил источник. В пресс-службу пермской гордумы направлен запрос.

Ранее на пост главы города уже заявились несколько кандидатов. Первым из них стал сотрудник предприятия «Уралбумага» Андрей Золотарев. Также кандидатами стали участник СВО Ильяс Гайнанов, бывший врач Оксана Комягина, самозанятая Мария Булычева, глава фракции КПРФ в пермском заксобрании Анна Баранова и адвокат Марина Казанцева. Конкурс по отбору мэра Перми пройдет 17 августа. Документы принимают до 3 августа.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На участие в конкурсе по выборам главы Перми заявился новый седьмой кандидат. Как сообщают источники URA.RU им стала руководитель отдела контроля капитального строительства в краевом минздраве Кристина Коскова. «На пост мэра заявилась руководитель отдела контроля капитального строительства Пермского края в сфере здравоохранения Кристина Коскова. Она уже подала документы», — сообщил источник. В пресс-службу пермской гордумы направлен запрос. Ранее на пост главы города уже заявились несколько кандидатов. Первым из них стал сотрудник предприятия «Уралбумага» Андрей Золотарев. Также кандидатами стали участник СВО Ильяс Гайнанов, бывший врач Оксана Комягина, самозанятая Мария Булычева, глава фракции КПРФ в пермском заксобрании Анна Баранова и адвокат Марина Казанцева. Конкурс по отбору мэра Перми пройдет 17 августа. Документы принимают до 3 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...