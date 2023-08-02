Дело мигранта, в драке с которым погиб челябинский боец СВО, переквалифицируют на более тяжкое

После смерти потерпевшего дело переквалифицируют на более тяжкое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Нападение мигранта на челябинского бойца СВО

Уголовное дело в отношении мигранта из Таджикистана Кароматулло Ашурмахмада, после драки с которым скончался боец СВО из Юрюзани Антон Чашкин, будет переквалифицировано на более тяжкое. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Решение о переквалификации будет принято после проведения судмедэкспертизы. Однако, уже сейчас понятно, что ч.1 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“), по которой в настоящее время проходит мигрант, будет ужесточаться, как минимум до ч.4 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего“), а то и вовсе до статьи 105 УК РФ („Убийство“)», — рассказал источник.

Чашкин скончался в больнице 2 августа, не приходя в сознание. Врачи сделали все для его спасения. Военнослужащий был в критическом состоянии.

Драка, предшествующая смерти Чашкина, произошла в ночь на 22 июля в одном из баров Юрюзани. Словесный конфликт, в ходе которого Ашурмахмад назвал военнослужащего агрессором, перетек в драку. В результате Чашкин обратился в больницу. У него были зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма и перелом черепа. Расследование уголовного дела находится на контроле у начальника СК РФ Александра Бастрыкина.