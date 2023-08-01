Основной претендент на пост мэра Перми подал заявку на конкурс по отбору главы

Министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин официально подал документы на участие в конкурсе по отбору главы Перми. Об этом сообщил источник URA.RU в политэлитах. Соснин считается основным претендентом на должность мэра.
«Соснин сегодня принес документы в комиссию по проведению конкурса. Теперь он стал официальным кандидатом», — отметил источник.
URA.RU направило запрос в пресс-службу пермской гордумы. На момент публикации ответ не был получен.
Всего на участие в конкурсе, помимо Соснина, подали документы восемь человек. Среди них — безработная, самозанятая, адвокат, юрист, рабочий, участник СВО, а также краевая чиновница и глава Ленинского района Перми. Срок подачи документов заканчивается 3 августа. Сам конкурс состоится 18 августа. Пост мэра стал вакантным после перехода главы Перми Алексея Демкина в краевое правительство.
Ранее URA.RU сообщало, что Соснин получил согласование в администрации президента. Но против его кандидатуры выступает ФСБ.
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