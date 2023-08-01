Основной претендент на пост мэра Перми подал заявку на конкурс по отбору главы

Глава пермского минэка Эдуард Соснин подал документы на участие в конкурсе по отбору мэра Перми

02 августа 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Эдуард Соснин стал девятым кандидатом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин официально подал документы на участие в конкурсе по отбору главы Перми. Об этом сообщил источник URA.RU в политэлитах. Соснин считается основным претендентом на должность мэра. «Соснин сегодня принес документы в комиссию по проведению конкурса. Теперь он стал официальным кандидатом», — отметил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу пермской гордумы. На момент публикации ответ не был получен. Всего на участие в конкурсе, помимо Соснина, подали документы восемь человек. Среди них — безработная, самозанятая, адвокат, юрист, рабочий, участник СВО, а также краевая чиновница и глава Ленинского района Перми. Срок подачи документов заканчивается 3 августа. Сам конкурс состоится 18 августа. Пост мэра стал вакантным после перехода главы Перми Алексея Демкина в краевое правительство. Ранее URA.RU сообщало, что Соснин получил согласование в администрации президента. Но против его кандидатуры выступает ФСБ.

Министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин официально подал документы на участие в конкурсе по отбору главы Перми. Об этом сообщил источник URA.RU в политэлитах. Соснин считается основным претендентом на должность мэра. «Соснин сегодня принес документы в комиссию по проведению конкурса. Теперь он стал официальным кандидатом», — отметил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу пермской гордумы. На момент публикации ответ не был получен. Всего на участие в конкурсе, помимо Соснина, подали документы восемь человек. Среди них — безработная, самозанятая, адвокат, юрист, рабочий, участник СВО, а также краевая чиновница и глава Ленинского района Перми. Срок подачи документов заканчивается 3 августа. Сам конкурс состоится 18 августа. Пост мэра стал вакантным после перехода главы Перми Алексея Демкина в краевое правительство. Ранее URA.RU сообщало, что Соснин получил согласование в администрации президента. Но против его кандидатуры выступает ФСБ.