01 августа 2023

Основной претендент на пост мэра Перми подал заявку на конкурс по отбору главы

Глава пермского минэка Эдуард Соснин подал документы на участие в конкурсе по отбору мэра Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, соснин эдуард
Эдуард Соснин стал девятым кандидатом Фото:

Министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин официально подал документы на участие в конкурсе по отбору главы Перми. Об этом сообщил источник URA.RU в политэлитах. Соснин считается основным претендентом на должность мэра.

«Соснин сегодня принес документы в комиссию по проведению конкурса. Теперь он стал официальным кандидатом», — отметил источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу пермской гордумы. На момент публикации ответ не был получен.

Всего на участие в конкурсе, помимо Соснина, подали документы восемь человек. Среди них — безработная, самозанятая, адвокат, юрист, рабочий, участник СВО, а также краевая чиновница и глава Ленинского района Перми. Срок подачи документов заканчивается 3 августа. Сам конкурс состоится 18 августа. Пост мэра стал вакантным после перехода главы Перми Алексея Демкина в краевое правительство.

Ранее URA.RU сообщало, что Соснин получил согласование в администрации президента. Но против его кандидатуры выступает ФСБ.

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Министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин официально подал документы на участие в конкурсе по отбору главы Перми. Об этом сообщил источник URA.RU в политэлитах. Соснин считается основным претендентом на должность мэра. «Соснин сегодня принес документы в комиссию по проведению конкурса. Теперь он стал официальным кандидатом», — отметил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу пермской гордумы. На момент публикации ответ не был получен. Всего на участие в конкурсе, помимо Соснина, подали документы восемь человек. Среди них — безработная, самозанятая, адвокат, юрист, рабочий, участник СВО, а также краевая чиновница и глава Ленинского района Перми. Срок подачи документов заканчивается 3 августа. Сам конкурс состоится 18 августа. Пост мэра стал вакантным после перехода главы Перми Алексея Демкина в краевое правительство. Ранее URA.RU сообщало, что Соснин получил согласование в администрации президента. Но против его кандидатуры выступает ФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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