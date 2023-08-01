01 августа 2023

В конкурсе по отбору мэра Перми примет участие статусный городской чиновник

Глава Ленинского района Перми Русанов подал заявку на конкурс по отбору мэра
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная палата, подписание соглашения с советом муниципальных образований Пермского края. Пермь, портрет, русанов александр
Александр Русанов стал седьмым претендентом на пост Фото:

Глава Ленинского района Перми Александр Русанов подал документы на участие в конкурсе по отбору мэра. Об этом сообщил источник URA.RU в политэлитах региона.

«Сегодня, 2 августа, заявление подал Александр Русанов. Он, вероятно, будет техническим кандидатом для главного претендента на пост мэра, министра экономического развития региона Эдуарда Соснина», — отметил источник.

Александр Русанов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу пермской гордумы. На момент публикации ответ не был получен.

Русанов стал восьмым кандидатом на должность главы города. Ранее документы подали сотрудник ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев, руководитель фракции коммунистов в заксобрании Анна Баранова, участник спецоперации Ильяс Гайнанов, безработная Оксана Комягина, юрист Мария Булычева, адвокат Марина Казанцева и начальник отдела капстроя минздрава Пермского края Кристина Коскова.

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Глава Ленинского района Перми Александр Русанов подал документы на участие в конкурсе по отбору мэра. Об этом сообщил источник URA.RU в политэлитах региона. «Сегодня, 2 августа, заявление подал Александр Русанов. Он, вероятно, будет техническим кандидатом для главного претендента на пост мэра, министра экономического развития региона Эдуарда Соснина», — отметил источник. Александр Русанов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу пермской гордумы. На момент публикации ответ не был получен. Русанов стал восьмым кандидатом на должность главы города. Ранее документы подали сотрудник ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев, руководитель фракции коммунистов в заксобрании Анна Баранова, участник спецоперации Ильяс Гайнанов, безработная Оксана Комягина, юрист Мария Булычева, адвокат Марина Казанцева и начальник отдела капстроя минздрава Пермского края Кристина Коскова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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