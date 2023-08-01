В конкурсе по отбору мэра Перми примет участие статусный городской чиновник

Глава Ленинского района Перми Александр Русанов подал документы на участие в конкурсе по отбору мэра. Об этом сообщил источник URA.RU в политэлитах региона.
«Сегодня, 2 августа, заявление подал Александр Русанов. Он, вероятно, будет техническим кандидатом для главного претендента на пост мэра, министра экономического развития региона Эдуарда Соснина», — отметил источник.
Александр Русанов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу пермской гордумы. На момент публикации ответ не был получен.
Русанов стал восьмым кандидатом на должность главы города. Ранее документы подали сотрудник ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев, руководитель фракции коммунистов в заксобрании Анна Баранова, участник спецоперации Ильяс Гайнанов, безработная Оксана Комягина, юрист Мария Булычева, адвокат Марина Казанцева и начальник отдела капстроя минздрава Пермского края Кристина Коскова.
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