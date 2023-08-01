ФСБ блокирует назначение министра Соснина на пост мэра Перми

02 августа 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Эдуард Соснин должен подать документы на участие в конкурсе 2 августа Фото: Сергей Русанов © URA.RU Краевое УФСБ России выступает против назначения главы минэка Эдуарда Соснина мэром Перми. Об этом сообщают источники URA.RU в политэлитах. Именно с этим связаны следственные действия в подведомственных Соснину структурах. «УФСБ категорически против фигуры Соснина. Символично, что выемки документов прошли в день, когда глава минэка должен подать документы на участие в конкурсе по отбору мэра», — отметил инсайдер. Следственные действия затронули сегодня правительственный медиахолдинг «Магма» и краевое агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. По данным инсайдеров, правоохранительные органы заинтересовали схемы финансирования мероприятий (форумы, круглые столы и т. д.), которые проводило агентство. Исполнителем по многим из них была «Магма». URA.RU направило запросы в пресс-службу УФСБ России по Пермскому краю и в пресс-службу правительства региона. На момент публикации ответ не был получен. Эдуард Соснин считается главным претендентом на пост главы Перми. Ранее URA.RU сообщало, что он прошел согласование в администрации президента. Всего на участие в конкурсе подали заявки семь человек, среди них — глава Ленинского района Перми Александр Русанов и чиновница краевого минздрава Кристина Коскова. Конкурс пройдет 17 августа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Краевое УФСБ России выступает против назначения главы минэка Эдуарда Соснина мэром Перми. Об этом сообщают источники URA.RU в политэлитах. Именно с этим связаны следственные действия в подведомственных Соснину структурах. «УФСБ категорически против фигуры Соснина. Символично, что выемки документов прошли в день, когда глава минэка должен подать документы на участие в конкурсе по отбору мэра», — отметил инсайдер. Следственные действия затронули сегодня правительственный медиахолдинг «Магма» и краевое агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. По данным инсайдеров, правоохранительные органы заинтересовали схемы финансирования мероприятий (форумы, круглые столы и т. д.), которые проводило агентство. Исполнителем по многим из них была «Магма». URA.RU направило запросы в пресс-службу УФСБ России по Пермскому краю и в пресс-службу правительства региона. На момент публикации ответ не был получен. Эдуард Соснин считается главным претендентом на пост главы Перми. Ранее URA.RU сообщало, что он прошел согласование в администрации президента. Всего на участие в конкурсе подали заявки семь человек, среди них — глава Ленинского района Перми Александр Русанов и чиновница краевого минздрава Кристина Коскова. Конкурс пройдет 17 августа.