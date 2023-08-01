01 августа 2023

ФСБ блокирует назначение министра Соснина на пост мэра Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, соснин эдуард, эдуард соснин
Эдуард Соснин должен подать документы на участие в конкурсе 2 августа Фото:

Краевое УФСБ России выступает против назначения главы минэка Эдуарда Соснина мэром Перми. Об этом сообщают источники URA.RU в политэлитах. Именно с этим связаны следственные действия в подведомственных Соснину структурах.

«УФСБ категорически против фигуры Соснина. Символично, что выемки документов прошли в день, когда глава минэка должен подать документы на участие в конкурсе по отбору мэра», — отметил инсайдер.

Следственные действия затронули сегодня правительственный медиахолдинг «Магма» и краевое агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. По данным инсайдеров, правоохранительные органы заинтересовали схемы финансирования мероприятий (форумы, круглые столы и т. д.), которые проводило агентство. Исполнителем по многим из них была «Магма».

URA.RU направило запросы в пресс-службу УФСБ России по Пермскому краю и в пресс-службу правительства региона. На момент публикации ответ не был получен.

Эдуард Соснин считается главным претендентом на пост главы Перми. Ранее URA.RU сообщало, что он прошел согласование в администрации президента. Всего на участие в конкурсе подали заявки семь человек, среди них — глава Ленинского района Перми Александр Русанов и чиновница краевого минздрава Кристина Коскова. Конкурс пройдет 17 августа.

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Краевое УФСБ России выступает против назначения главы минэка Эдуарда Соснина мэром Перми. Об этом сообщают источники URA.RU в политэлитах. Именно с этим связаны следственные действия в подведомственных Соснину структурах. «УФСБ категорически против фигуры Соснина. Символично, что выемки документов прошли в день, когда глава минэка должен подать документы на участие в конкурсе по отбору мэра», — отметил инсайдер. Следственные действия затронули сегодня правительственный медиахолдинг «Магма» и краевое агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. По данным инсайдеров, правоохранительные органы заинтересовали схемы финансирования мероприятий (форумы, круглые столы и т. д.), которые проводило агентство. Исполнителем по многим из них была «Магма». URA.RU направило запросы в пресс-службу УФСБ России по Пермскому краю и в пресс-службу правительства региона. На момент публикации ответ не был получен. Эдуард Соснин считается главным претендентом на пост главы Перми. Ранее URA.RU сообщало, что он прошел согласование в администрации президента. Всего на участие в конкурсе подали заявки семь человек, среди них — глава Ленинского района Перми Александр Русанов и чиновница краевого минздрава Кристина Коскова. Конкурс пройдет 17 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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