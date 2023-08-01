ФСБ блокирует назначение министра Соснина на пост мэра Перми

Краевое УФСБ России выступает против назначения главы минэка Эдуарда Соснина мэром Перми. Об этом сообщают источники URA.RU в политэлитах. Именно с этим связаны следственные действия в подведомственных Соснину структурах.
«УФСБ категорически против фигуры Соснина. Символично, что выемки документов прошли в день, когда глава минэка должен подать документы на участие в конкурсе по отбору мэра», — отметил инсайдер.
Следственные действия затронули сегодня правительственный медиахолдинг «Магма» и краевое агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. По данным инсайдеров, правоохранительные органы заинтересовали схемы финансирования мероприятий (форумы, круглые столы и т. д.), которые проводило агентство. Исполнителем по многим из них была «Магма».
URA.RU направило запросы в пресс-службу УФСБ России по Пермскому краю и в пресс-службу правительства региона. На момент публикации ответ не был получен.
Эдуард Соснин считается главным претендентом на пост главы Перми. Ранее URA.RU сообщало, что он прошел согласование в администрации президента. Всего на участие в конкурсе подали заявки семь человек, среди них — глава Ленинского района Перми Александр Русанов и чиновница краевого минздрава Кристина Коскова. Конкурс пройдет 17 августа.
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