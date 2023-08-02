Пермские единороссы созвали конференцию для поддержки будущего мэра Перми

02 августа 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Члены «Единой России» со всего Пермского края проголосуют за поддержку Эдуарда Соснина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермское региональное отделение партии «Единая Россия» соберется на конференцию 18 августа. Такое решение принял президиум регионального политсовета, сообщили в партии. По данным источника URA.RU, основным вопросом станет поддержка кандидатуры министра экономического развития Прикамья Эдуарда Соснина на пост мэра Перми. «Главным вопросом будет поддержка Соснина на пост мэра. Чтобы единороссы в гордуме официально знали за кого их призывает голосовать партия», — пояснил собеседник агентства. Соснин официально подал документы на участие в конкурсе по отбору главы Перми 2 августа. Кроме него на пост претендуют еще восемь человек. По данным URA.RU кандидатуру Соснина уже согласовали в администрации президента, но против его назначения выступает ФСБ.

Пермское региональное отделение партии «Единая Россия» соберется на конференцию 18 августа. Такое решение принял президиум регионального политсовета, сообщили в партии. По данным источника URA.RU, основным вопросом станет поддержка кандидатуры министра экономического развития Прикамья Эдуарда Соснина на пост мэра Перми. «Главным вопросом будет поддержка Соснина на пост мэра. Чтобы единороссы в гордуме официально знали за кого их призывает голосовать партия», — пояснил собеседник агентства. Соснин официально подал документы на участие в конкурсе по отбору главы Перми 2 августа. Кроме него на пост претендуют еще восемь человек. По данным URA.RU кандидатуру Соснина уже согласовали в администрации президента, но против его назначения выступает ФСБ.