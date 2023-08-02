Пермские единороссы созвали конференцию для поддержки будущего мэра Перми

Пермское региональное отделение партии «Единая Россия» соберется на конференцию 18 августа. Такое решение принял президиум регионального политсовета, сообщили в партии. По данным источника URA.RU, основным вопросом станет поддержка кандидатуры министра экономического развития Прикамья Эдуарда Соснина на пост мэра Перми.
«Главным вопросом будет поддержка Соснина на пост мэра. Чтобы единороссы в гордуме официально знали за кого их призывает голосовать партия», — пояснил собеседник агентства.
Соснин официально подал документы на участие в конкурсе по отбору главы Перми 2 августа. Кроме него на пост претендуют еще восемь человек. По данным URA.RU кандидатуру Соснина уже согласовали в администрации президента, но против его назначения выступает ФСБ.
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