Пермские единороссы созвали конференцию для поддержки будущего мэра Перми

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Конференция ЕР. Курган, конференция единой россии, единая россия, ер, члены единой россии курган
Члены «Единой России» со всего Пермского края проголосуют за поддержку Эдуарда Соснина Фото:

Пермское региональное отделение партии «Единая Россия» соберется на конференцию 18 августа. Такое решение принял президиум регионального политсовета, сообщили в партии. По данным источника URA.RU, основным вопросом станет поддержка кандидатуры министра экономического развития Прикамья Эдуарда Соснина на пост мэра Перми.

«Главным вопросом будет поддержка Соснина на пост мэра. Чтобы единороссы в гордуме официально знали за кого их призывает голосовать партия», — пояснил собеседник агентства.

Соснин официально подал документы на участие в конкурсе по отбору главы Перми 2 августа. Кроме него на пост претендуют еще восемь человек. По данным URA.RU кандидатуру Соснина уже согласовали в администрации президента, но против его назначения выступает ФСБ.

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Пермское региональное отделение партии «Единая Россия» соберется на конференцию 18 августа. Такое решение принял президиум регионального политсовета, сообщили в партии. По данным источника URA.RU, основным вопросом станет поддержка кандидатуры министра экономического развития Прикамья Эдуарда Соснина на пост мэра Перми. «Главным вопросом будет поддержка Соснина на пост мэра. Чтобы единороссы в гордуме официально знали за кого их призывает голосовать партия», — пояснил собеседник агентства. Соснин официально подал документы на участие в конкурсе по отбору главы Перми 2 августа. Кроме него на пост претендуют еще восемь человек. По данным URA.RU кандидатуру Соснина уже согласовали в администрации президента, но против его назначения выступает ФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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