Российские артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении

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Сергей Зыбинский сообщил, что украинские бойцы понесли потери на купянском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские артиллеристы сорвали переброску резервов бойцов ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«Противник дважды в течение дня пытался перебросить тактические резервы из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады на передовые позиции в районе населенных пунктов Берестовое, Новоселовское. Противник своевременно был вскрыт», — заявил Зыбинский. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что по бойцам ВСУ был нанесен огневой удар российскими артиллеристами.

Зыбинский подчеркнул, что в районе Берестового российский истребитель-бомбардировщик Су-34 два раза ударил по передовому пункту управления, скоплению живой силы противника и огневых средств подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной украинской бригады. По его словам, на этом направлении российские силы пресекли попытку нападения ВСУ в районе леса Попов (ЛНР). Украинские бойцы понесли потери живой силы, грузовой автомобиль «Урал» и один миномет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные продвинулись более, чем на километр в глубину на купянском направлении, а также до двух километров на фронте. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что ВСУ стягивают дополнительные резервы оружия и личного состава на купянское направление, передает RT.

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Российские артиллеристы сорвали переброску резервов бойцов ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. «Противник дважды в течение дня пытался перебросить тактические резервы из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады на передовые позиции в районе населенных пунктов Берестовое, Новоселовское. Противник своевременно был вскрыт», — заявил Зыбинский. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что по бойцам ВСУ был нанесен огневой удар российскими артиллеристами. Зыбинский подчеркнул, что в районе Берестового российский истребитель-бомбардировщик Су-34 два раза ударил по передовому пункту управления, скоплению живой силы противника и огневых средств подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной украинской бригады. По его словам, на этом направлении российские силы пресекли попытку нападения ВСУ в районе леса Попов (ЛНР). Украинские бойцы понесли потери живой силы, грузовой автомобиль «Урал» и один миномет. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные продвинулись более, чем на километр в глубину на купянском направлении, а также до двух километров на фронте. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что ВСУ стягивают дополнительные резервы оружия и личного состава на купянское направление, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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