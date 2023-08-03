Российские артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении

03 августа 2023 в 07:14 Размер текста - 17 +

Сергей Зыбинский сообщил, что украинские бойцы понесли потери на купянском направлении Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские артиллеристы сорвали переброску резервов бойцов ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. «Противник дважды в течение дня пытался перебросить тактические резервы из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады на передовые позиции в районе населенных пунктов Берестовое, Новоселовское. Противник своевременно был вскрыт», — заявил Зыбинский. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что по бойцам ВСУ был нанесен огневой удар российскими артиллеристами. Зыбинский подчеркнул, что в районе Берестового российский истребитель-бомбардировщик Су-34 два раза ударил по передовому пункту управления, скоплению живой силы противника и огневых средств подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной украинской бригады. По его словам, на этом направлении российские силы пресекли попытку нападения ВСУ в районе леса Попов (ЛНР). Украинские бойцы понесли потери живой силы, грузовой автомобиль «Урал» и один миномет. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные продвинулись более, чем на километр в глубину на купянском направлении, а также до двух километров на фронте. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что ВСУ стягивают дополнительные резервы оружия и личного состава на купянское направление, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские артиллеристы сорвали переброску резервов бойцов ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. «Противник дважды в течение дня пытался перебросить тактические резервы из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады на передовые позиции в районе населенных пунктов Берестовое, Новоселовское. Противник своевременно был вскрыт», — заявил Зыбинский. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что по бойцам ВСУ был нанесен огневой удар российскими артиллеристами. Зыбинский подчеркнул, что в районе Берестового российский истребитель-бомбардировщик Су-34 два раза ударил по передовому пункту управления, скоплению живой силы противника и огневых средств подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной украинской бригады. По его словам, на этом направлении российские силы пресекли попытку нападения ВСУ в районе леса Попов (ЛНР). Украинские бойцы понесли потери живой силы, грузовой автомобиль «Урал» и один миномет. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные продвинулись более, чем на километр в глубину на купянском направлении, а также до двух километров на фронте. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что ВСУ стягивают дополнительные резервы оружия и личного состава на купянское направление, передает RT.