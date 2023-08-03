Производитель кофе Jacobs выведет из России зарубежные бренды до конца 2023 года

Компания JDE полностью не уйдет из России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Голландская компания JDE Peet’s, к которой относятся бренды кофе Jacobs, L’Or, Tassimo и Douwe Egberts, закончит продажу иностранных брендов кофе и чая на российском рынке до конца года. Об этом стало известно из финансового отчета компании за первое полугодие 2023 года. В России останутся местные бренды.

«В первой половине 2023 года мы инициировали переход от многоканальной организации в Европе к локальному портфолио в России. Параллельно мы будем расширять охват наших потребителей по всему миру, планируя приобрести платформу Marat coffee & tea в Бразилии и запуск L’OR Barista в США», — заявил генеральный директор JDE Фабьен Саймон. Его слова приведены в отчете.

У JDE уменьшился целевой показатель прибыли по итогам года из-за неопределенной ситуации на фоне перехода к местным брендам на российском рынке. По итогам первого полугодия компания потеряла 185 миллионов из-за ребрендинга бренда кофе Jacobs в России.

Саймон отметил, что JDE полностью не уйдет из России. По его словам, работа компании на рынке России не противоречит западным санкциям. Он почеркнул, что в российском филиале работает более 900 человек.

Ранее сообщалось, что компания JDE Peet’s планирует продавать кофе бренда Jacobs в России под марками Monarch или Milicano. Зимой 2022 года производитель кофе-машин и кофейных капсул Nespresso закрыл свои магазины в России.