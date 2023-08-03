Бывшим курганским полицейским вынесли приговор по делу об избиении задержанных

Бывших сотрудников курганской полиции признали виновными по делу об избиении задержанных

Экс-силовикам курганского отдела полиции вынесли приговор за избиение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двух бывших и одного действующего сотрудника Щучанского отдела полиции (Курганская область) суд признал виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Незаконные действия мужчины применили при задержании граждан. Информацию о приговоре URA.RU сообщили в пресс-службе районного суда.

«Двое [экс-]сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) признаны виновными в совершении преступления по ст. 286 ч.3 (превышение должностных полномочий с применением насилия). Еще один подсудимый признан виновным в совершении двух преступлений по данной статье», — рассказали в суде. Приговор в законную силу пока не вступил.

Два инцидента с участием сотрудников ППС произошли летом 2020 года. Местные жители видели, как полицейские применяли чрезмерную силу при задержании, позднее они давали показания.

Обвинительный судебный приговор был вынесен в ходе повторного рассмотрения дела. Первое судебное решение оправдало одного из обвиняемых, а двум другим назначило условные сроки лишения свободы. Дело было направлено на пересмотр решением апелляционного суда.

В повторном заседании суд признал вину всех троих. Судья назначил наказание двум участникам процесса в виде 3 лет лишения свободы условно и лишил их права занимать должности на госслужбе в течение 2,5 лет. Обвиняемого в двух эпизодах насилия экс-силовика приговорили к 3,5 года лишения свободы условно и запретили занимать должности по службе на три года. Источники URA.RU среди бывших силовиков не сомневаются, что приговор будет обжалован. В УМВД по Курганской области отметили, что решение о проведении проверки в отношении сотрудника отдела полиции будет принято после вступления приговора в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало, что курганских полицейских обвинили в избиении задержанных. Дело на трех сотрудников ППС о превышении полномочий с применением насилия начали рассматривать в суде в январе 2021 года.