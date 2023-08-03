Отец пятилетней девочки, брошенной на улице в Екатеринбурге, использовал дочь как прикрытие

Отец пятилетней Сони, оставленной в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, мог использовать ребенка в качестве прикрытия для приобретения наркотических средств. Дочь он взял с собой, чтобы не привлекать к себе внимание. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился осведомленный источник.
«Силовики отрабатывают несколько версий произошедшего. По одной из них, мужчина под прикрытием дочки поехал к лесополосе забирать закладку. Оставил девочку недалеко от места, а сам поехал дальше. Ребенок ему нужен был, чтобы не привлечь к себе внимание», — отметил собеседник URA.RU.
В Екатеринбурге полиция начала поиски родных пятилетней Сони после того, как горожане обнаружили ребенка одного на Эльмаше. Время спустя силовики нашли маму девочки. По словам женщины, она была на работе и не знала о случившемся. Женщина думала, что ребенок с отцом. Уже позже отца Сони нашли в кустах мертвым. По предварительной версии, он скончался от передозировки запрещенными веществами. Девочку поместили в соцучреждение. Представители силовых структур проверяют семью и условия жизни ребенка в семье.
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