Уральская компания «ФОРЭС» заплатит по одному миллиону рублей членам экипажа танка «Алеша», который уничтожил восемь единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».
«Экипаж российского танка, более известного под позывным „Алеша“, участвовавший в отражении атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении в июне этого года проявил мужество и героизм при выполнении боевых задач по уничтожению восьми единиц техники противника. Компания „ФОРЭС“ в качестве поощрения выплатит каждому члену экипажа по одному миллиону рублей», — указано на сайте компании «ФОРЭС».
Ранее URA.RU сообщало, что российский танк в одиночку уничтожил вражескую колонну из восьми танков. Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично представил к государственным наградам экипаж танка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавлял, что подобный героизм со стороны российских военных вызывает восхищение и уважение.
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