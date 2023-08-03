Уральская компания даст по миллиону экипажу танка за заслуги на СВО. Видео «ФОРЭС» заплатит по одному миллиону рублей бойцам танка «Алеша», уничтожившим колонну бронетехники ВСУ 03 августа 2023 в 22:14 Размер текста - 17 + Российский танк в одиночку уничтожил колонну бронетехники ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уральская компания «ФОРЭС» заплатит по одному миллиону рублей членам экипажа танка «Алеша», который уничтожил восемь единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС». «Экипаж российского танка, более известного под позывным „Алеша“, участвовавший в отражении атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении в июне этого года проявил мужество и героизм при выполнении боевых задач по уничтожению восьми единиц техники противника. Компания „ФОРЭС“ в качестве поощрения выплатит каждому члену экипажа по одному миллиону рублей», — указано на сайте компании «ФОРЭС». Ранее URA.RU сообщало, что российский танк в одиночку уничтожил вражескую колонну из восьми танков. Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично представил к государственным наградам экипаж танка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавлял, что подобный героизм со стороны российских военных вызывает восхищение и уважение. Уральская компания «ФОРЭС» заплатит по одному миллиону рублей членам экипажа танка «Алеша», который уничтожил восемь единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС». «Экипаж российского танка, более известного под позывным „Алеша“, участвовавший в отражении атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении в июне этого года проявил мужество и героизм при выполнении боевых задач по уничтожению восьми единиц техники противника. Компания „ФОРЭС“ в качестве поощрения выплатит каждому члену экипажа по одному миллиону рублей», — указано на сайте компании «ФОРЭС». Ранее URA.RU сообщало, что российский танк в одиночку уничтожил вражескую колонну из восьми танков. Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично представил к государственным наградам экипаж танка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавлял, что подобный героизм со стороны российских военных вызывает восхищение и уважение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям