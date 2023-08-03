The Times: Трамп отвлек США от поддержки Украины

03 августа 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Ситуация с Дональдом Трампом вынудила США в меньшей степени отправлять помощь Украине, отмечает издание Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США будут реже помогать Украине, так как отвлеклись на ситуацию с бывшим президентом страны США Дональдом Трампом и в ближайшие полгода будут заняты внутренней политикой. Об этом сообщает издание The Times. «Америка отвлеклась на цирк Трампа. Защита от [России] будет возложена на Великобританию и ее союзников. Американские политики в течение следующих 18 месяцев, скорее всего, будут отвлечены своей внутренней борьбой за власть», — сообщает американское издание. В материале указано, что в связи с внутриполитической борьбой за власть США будут меньше отправлять помощи Украине. Страны ЕС будут вынуждены еще активнее помогать ВСУ, отмечает издание. Ранее URA.RU сообщало, что в начале июня Трампу предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Также экс-президенту США предъявили обвинение из-за попытки отменить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

США будут реже помогать Украине, так как отвлеклись на ситуацию с бывшим президентом страны США Дональдом Трампом и в ближайшие полгода будут заняты внутренней политикой. Об этом сообщает издание The Times. «Америка отвлеклась на цирк Трампа. Защита от [России] будет возложена на Великобританию и ее союзников. Американские политики в течение следующих 18 месяцев, скорее всего, будут отвлечены своей внутренней борьбой за власть», — сообщает американское издание. В материале указано, что в связи с внутриполитической борьбой за власть США будут меньше отправлять помощи Украине. Страны ЕС будут вынуждены еще активнее помогать ВСУ, отмечает издание. Ранее URA.RU сообщало, что в начале июня Трампу предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Также экс-президенту США предъявили обвинение из-за попытки отменить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года.