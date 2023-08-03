The Times: Трамп отвлек США от поддержки Украины

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Ситуация с Дональдом Трампом вынудила США в меньшей степени отправлять помощь Украине, отмечает издание Фото:
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США будут реже помогать Украине, так как отвлеклись на ситуацию с бывшим президентом страны США Дональдом Трампом и в ближайшие полгода будут заняты внутренней политикой. Об этом сообщает издание The Times.

«Америка отвлеклась на цирк Трампа. Защита от [России] будет возложена на Великобританию и ее союзников. Американские политики в течение следующих 18 месяцев, скорее всего, будут отвлечены своей внутренней борьбой за власть», — сообщает американское издание.

В материале указано, что в связи с внутриполитической борьбой за власть США будут меньше отправлять помощи Украине. Страны ЕС будут вынуждены еще активнее помогать ВСУ, отмечает издание.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале июня Трампу предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Также экс-президенту США предъявили обвинение из-за попытки отменить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

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США будут реже помогать Украине, так как отвлеклись на ситуацию с бывшим президентом страны США Дональдом Трампом и в ближайшие полгода будут заняты внутренней политикой. Об этом сообщает издание The Times. «Америка отвлеклась на цирк Трампа. Защита от [России] будет возложена на Великобританию и ее союзников. Американские политики в течение следующих 18 месяцев, скорее всего, будут отвлечены своей внутренней борьбой за власть», — сообщает американское издание. В материале указано, что в связи с внутриполитической борьбой за власть США будут меньше отправлять помощи Украине. Страны ЕС будут вынуждены еще активнее помогать ВСУ, отмечает издание. Ранее URA.RU сообщало, что в начале июня Трампу предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Также экс-президенту США предъявили обвинение из-за попытки отменить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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