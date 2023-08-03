03 августа 2023

Курганский артиллерист из зоны СВО купил «Ниву» для фронта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, штормовое предупреждение, автомобиль, нива, плохая погода, черные тучи
Курганский боец поблагодарил земляков за помощь в покупке «Нивы» для фронта (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский артиллерист, известный как «поющий бурят», поблагодарил земляков за помощь в сборе денег на автомобиль Shevrolet NIva для фронта. Видеообращение бойца из зоны спецоперации опубликовал глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев в соцсети «ВКонтакте».

«Мы благодарим администрацию Куртамышского округа за помощь в организации сбора для покупки машины СОБа (старшего офицера батареи). Ну и самое главное — это жители округа, без которых этой покупки бы не было. Победа будет за нами», — сказал боец на видео.

Ранее URA.RU писало, что из Курганской области на фронт отправили мини-колонну автомобилей УАЗ. Вместе с машинами военнослужащим было передано снаряжение и броня. Также сообщалось, что курганские бойцы попросили земляков купить квадроциклы и дроны.

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Курганский артиллерист, известный как «поющий бурят», поблагодарил земляков за помощь в сборе денег на автомобиль Shevrolet NIva для фронта. Видеообращение бойца из зоны спецоперации опубликовал глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев в соцсети «ВКонтакте». «Мы благодарим администрацию Куртамышского округа за помощь в организации сбора для покупки машины СОБа (старшего офицера батареи). Ну и самое главное — это жители округа, без которых этой покупки бы не было. Победа будет за нами», — сказал боец на видео. Ранее URA.RU писало, что из Курганской области на фронт отправили мини-колонну автомобилей УАЗ. Вместе с машинами военнослужащим было передано снаряжение и броня. Также сообщалось, что курганские бойцы попросили земляков купить квадроциклы и дроны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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