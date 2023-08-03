Курганский артиллерист, известный как «поющий бурят», поблагодарил земляков за помощь в сборе денег на автомобиль Shevrolet NIva для фронта. Видеообращение бойца из зоны спецоперации опубликовал глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев в соцсети «ВКонтакте».
«Мы благодарим администрацию Куртамышского округа за помощь в организации сбора для покупки машины СОБа (старшего офицера батареи). Ну и самое главное — это жители округа, без которых этой покупки бы не было. Победа будет за нами», — сказал боец на видео.
Ранее URA.RU писало, что из Курганской области на фронт отправили мини-колонну автомобилей УАЗ. Вместе с машинами военнослужащим было передано снаряжение и броня. Также сообщалось, что курганские бойцы попросили земляков купить квадроциклы и дроны.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.