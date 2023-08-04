В ЛНР рассказали о провальной попытке дезертиров из ВСУ оставить позиции

Марочко: дезертиры из ВСУ на краснолиманском направлении предприняли попытку атаки

04 августа 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Андрей Марочко сообщил, что оставленные позиции ВСУ не были согласованы с командованием Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дезертиры из числа украинских солдат погибли при попытке оставить позиции рядом с селом Терны (ЛНР) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинские бойцы оставили свои позиции без согласования с командованием, так как с ближайшего опорного украинского пункта по дезертирам устроили стрельбу.«Данный факт вынудил боевиков, численностью до отделения, изменить маршрут отхода, но, выйдя на открытую местность в районе Ямполовки (село в Лиманском районе ЛНР — прим. URA.RU), они были уничтожены нашей артиллерией», — заявил Марочко. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Марочко сообщил, что продвижение российских военных в ЛНР за неделю составило семь километров в глубину обороны ВСУ. Он отметил, что обстрелы населенных пунктов в ЛНР участились, передает «Царьград».

Дезертиры из числа украинских солдат погибли при попытке оставить позиции рядом с селом Терны (ЛНР) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинские бойцы оставили свои позиции без согласования с командованием, так как с ближайшего опорного украинского пункта по дезертирам устроили стрельбу.«Данный факт вынудил боевиков, численностью до отделения, изменить маршрут отхода, но, выйдя на открытую местность в районе Ямполовки (село в Лиманском районе ЛНР — прим. URA.RU), они были уничтожены нашей артиллерией», — заявил Марочко. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Марочко сообщил, что продвижение российских военных в ЛНР за неделю составило семь километров в глубину обороны ВСУ. Он отметил, что обстрелы населенных пунктов в ЛНР участились, передает «Царьград».