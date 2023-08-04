В ЛНР рассказали о провальной попытке дезертиров из ВСУ оставить позиции

Марочко: дезертиры из ВСУ на краснолиманском направлении предприняли попытку атаки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Андрей Марочко сообщил, что оставленные позиции ВСУ не были согласованы с командованием Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дезертиры из числа украинских солдат погибли при попытке оставить позиции рядом с селом Терны (ЛНР) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские бойцы оставили свои позиции без согласования с командованием, так как с ближайшего опорного украинского пункта по дезертирам устроили стрельбу.«Данный факт вынудил боевиков, численностью до отделения, изменить маршрут отхода, но, выйдя на открытую местность в районе Ямполовки (село в Лиманском районе ЛНР — прим. URA.RU), они были уничтожены нашей артиллерией», — заявил Марочко. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Марочко сообщил, что продвижение российских военных в ЛНР за неделю составило семь километров в глубину обороны ВСУ. Он отметил, что обстрелы населенных пунктов в ЛНР участились, передает «Царьград».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дезертиры из числа украинских солдат погибли при попытке оставить позиции рядом с селом Терны (ЛНР) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинские бойцы оставили свои позиции без согласования с командованием, так как с ближайшего опорного украинского пункта по дезертирам устроили стрельбу.«Данный факт вынудил боевиков, численностью до отделения, изменить маршрут отхода, но, выйдя на открытую местность в районе Ямполовки (село в Лиманском районе ЛНР — прим. URA.RU), они были уничтожены нашей артиллерией», — заявил Марочко. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Марочко сообщил, что продвижение российских военных в ЛНР за неделю составило семь километров в глубину обороны ВСУ. Он отметил, что обстрелы населенных пунктов в ЛНР участились, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...