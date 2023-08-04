Балицкий заявил о сбитых беспилотниках над Азовским морем

04 августа 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ предприняли попытку нанести удар БПЛА Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Азовским морем были сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, украинские бойцы совершили 65 попыток обстрела. «Сегодня ночью противник снова пытался наносить удары по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Около двух часов ночи наши ПВО сбили БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска», — заявил Балицкий в telegram-канале. По словам губернатора региона, ВСУ совершили 65 попыток обстрела населенных пунктов региона в пологовском, токмакском и васильевском направлениях. Ранее Балицкий сообщил, что ВСУ за сутки совершали 114 попыток обстрела. Он отметил неудачную попытку ВСУ прорвать российскую оборону в Запорожской области, передает деловое издание «Взгляд».

Над Азовским морем были сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, украинские бойцы совершили 65 попыток обстрела. «Сегодня ночью противник снова пытался наносить удары по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Около двух часов ночи наши ПВО сбили БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска», — заявил Балицкий в telegram-канале. По словам губернатора региона, ВСУ совершили 65 попыток обстрела населенных пунктов региона в пологовском, токмакском и васильевском направлениях. Ранее Балицкий сообщил, что ВСУ за сутки совершали 114 попыток обстрела. Он отметил неудачную попытку ВСУ прорвать российскую оборону в Запорожской области, передает деловое издание «Взгляд».