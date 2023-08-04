Челябинский суд взыщет с кафе «Дархан», где посетители заразились гепатитом, 4,5 млн рублей

04 августа 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Суд удовлетворил исковые требования пострадавших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тракторозаводский райсуд Челябинска вынес решение в отношении кафе «Дархан», посетители которого заболели гепатитом. В общей сумме заведение должно выплатить более 4,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда. «Суд удовлетворил исковые требования 42 заболевших гепатитом А после обеда в кафе „Дархан“. С заведения взыщут более 4,5 млн рублей, в том числе возмещение убытков, компенсация морального вреда, наложенный штраф», — уточнили в пресс-службе. Групповой иск в суд к заведению, где посетители заразились гепатитом-А, подготовил Роспотребнадзор. Ведомство собирало обращения пострадавших до 20 апреля. Всего заражение подтвердили у 70 человек.

Тракторозаводский райсуд Челябинска вынес решение в отношении кафе «Дархан», посетители которого заболели гепатитом. В общей сумме заведение должно выплатить более 4,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда. «Суд удовлетворил исковые требования 42 заболевших гепатитом А после обеда в кафе „Дархан“. С заведения взыщут более 4,5 млн рублей, в том числе возмещение убытков, компенсация морального вреда, наложенный штраф», — уточнили в пресс-службе. Групповой иск в суд к заведению, где посетители заразились гепатитом-А, подготовил Роспотребнадзор. Ведомство собирало обращения пострадавших до 20 апреля. Всего заражение подтвердили у 70 человек.