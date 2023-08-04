Челябинский суд взыщет с кафе «Дархан», где посетители заразились гепатитом, 4,5 млн рублей

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Суд удовлетворил исковые требования пострадавших Фото:

Тракторозаводский райсуд Челябинска вынес решение в отношении кафе «Дархан», посетители которого заболели гепатитом. В общей сумме заведение должно выплатить более 4,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил исковые требования 42 заболевших гепатитом А после обеда в кафе „Дархан“. С заведения взыщут более 4,5 млн рублей, в том числе возмещение убытков, компенсация морального вреда, наложенный штраф», — уточнили в пресс-службе.

Групповой иск в суд к заведению, где посетители заразились гепатитом-А, подготовил Роспотребнадзор. Ведомство собирало обращения пострадавших до 20 апреля. Всего заражение подтвердили у 70 человек.

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Тракторозаводский райсуд Челябинска вынес решение в отношении кафе «Дархан», посетители которого заболели гепатитом. В общей сумме заведение должно выплатить более 4,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда. «Суд удовлетворил исковые требования 42 заболевших гепатитом А после обеда в кафе „Дархан“. С заведения взыщут более 4,5 млн рублей, в том числе возмещение убытков, компенсация морального вреда, наложенный штраф», — уточнили в пресс-службе. Групповой иск в суд к заведению, где посетители заразились гепатитом-А, подготовил Роспотребнадзор. Ведомство собирало обращения пострадавших до 20 апреля. Всего заражение подтвердили у 70 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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