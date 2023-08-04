FT: исход украинского конфликта будет ясен в этом году

04 августа 2023 в 23:13 Размер текста - 17 +

Общий исход конфликта на Украине станет понятен осенью, пишет Financial Times Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К осени 2023 года окончательно станет понятен исход украинского конфликта. Он во многом зависит от успехов наступления ВСУ, считают американские обозреватели. «К осени траектория конфликта будет ясна. <…> Ставки для Киева высоки», — сообщает газета Financial Times. Авторы материала подчеркивают, что контрнаступление Украины даст картину происходящего всех боевых действий. Если Украине не удастся достичь успеха при наступлении, Россия усилит свои позиции. После этого, пояснили обозреватели, добиться какого-либо успеха в конфликте Киеву будет крайне сложно. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. Только за два месяца ВС РФ уничтожили 43 тысячи солдат ВСУ. Запад продолжает оказывать поддержку Киеву, но российские солдаты ее уничтожают. Также в США готовы передавать Украине истребители F-16.

К осени 2023 года окончательно станет понятен исход украинского конфликта. Он во многом зависит от успехов наступления ВСУ, считают американские обозреватели. «К осени траектория конфликта будет ясна. <…> Ставки для Киева высоки», — сообщает газета Financial Times. Авторы материала подчеркивают, что контрнаступление Украины даст картину происходящего всех боевых действий. Если Украине не удастся достичь успеха при наступлении, Россия усилит свои позиции. После этого, пояснили обозреватели, добиться какого-либо успеха в конфликте Киеву будет крайне сложно. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. Только за два месяца ВС РФ уничтожили 43 тысячи солдат ВСУ. Запад продолжает оказывать поддержку Киеву, но российские солдаты ее уничтожают. Также в США готовы передавать Украине истребители F-16.