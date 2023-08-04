04 августа 2023

Пермский производитель удобрений судится с фирмой из Челябинска из-за некачественного товара

ПАО «Уралкалий» требует 10 млн с фирмы из Челябинска за некачественный товар
© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие
Пермский производитель удобрений требует выплатить неустойку с фирмы из Челябинска Фото:

Крупнейший в России производитель удобрений ПАО «Уралкалий» (Пермский край) требует через суд с ООО «Машзавод Промвис» (Челябинск) свыше 10 млн рублей неустойки из-за некачественного товара. Об этом говорится в судебном документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Пермского края.

«ПАО „Уралкалий“ требует с ООО „Машзавод Промвис“ выплатить неустойку за поставку некачественного товара в размере 10 млн 427 тысяч рублей. Судебное заседание назначено на 16 августа в Перми», — написано в судебном документе.

В сумму иска «Уралкалий» включил также и расходы на оплату услуг эксперта, который дал заключение о ненадлежащем качестве поставленной из Челябинска продукции. По данным сервиса СБИС, у ООО «Машзавод Промвис» имеются действующие решения о приостановлении операций по банковским счетам.

Ранее ПАО «Уралкалий» расторг два инвестиционных контракта с Пермским краем и Минпромторгом. Речь шла о новых рудниках «Соликамск-2» и Половодовском калийном комбинате.

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Крупнейший в России производитель удобрений ПАО «Уралкалий» (Пермский край) требует через суд с ООО «Машзавод Промвис» (Челябинск) свыше 10 млн рублей неустойки из-за некачественного товара. Об этом говорится в судебном документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Пермского края. «ПАО „Уралкалий“ требует с ООО „Машзавод Промвис“ выплатить неустойку за поставку некачественного товара в размере 10 млн 427 тысяч рублей. Судебное заседание назначено на 16 августа в Перми», — написано в судебном документе. В сумму иска «Уралкалий» включил также и расходы на оплату услуг эксперта, который дал заключение о ненадлежащем качестве поставленной из Челябинска продукции. По данным сервиса СБИС, у ООО «Машзавод Промвис» имеются действующие решения о приостановлении операций по банковским счетам. Ранее ПАО «Уралкалий» расторг два инвестиционных контракта с Пермским краем и Минпромторгом. Речь шла о новых рудниках «Соликамск-2» и Половодовском калийном комбинате.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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