Пермский производитель удобрений судится с фирмой из Челябинска из-за некачественного товара

ПАО «Уралкалий» требует 10 млн с фирмы из Челябинска за некачественный товар

05 августа 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

Пермский производитель удобрений требует выплатить неустойку с фирмы из Челябинска Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Крупнейший в России производитель удобрений ПАО «Уралкалий» (Пермский край) требует через суд с ООО «Машзавод Промвис» (Челябинск) свыше 10 млн рублей неустойки из-за некачественного товара. Об этом говорится в судебном документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Пермского края. «ПАО „Уралкалий“ требует с ООО „Машзавод Промвис“ выплатить неустойку за поставку некачественного товара в размере 10 млн 427 тысяч рублей. Судебное заседание назначено на 16 августа в Перми», — написано в судебном документе. В сумму иска «Уралкалий» включил также и расходы на оплату услуг эксперта, который дал заключение о ненадлежащем качестве поставленной из Челябинска продукции. По данным сервиса СБИС, у ООО «Машзавод Промвис» имеются действующие решения о приостановлении операций по банковским счетам. Ранее ПАО «Уралкалий» расторг два инвестиционных контракта с Пермским краем и Минпромторгом. Речь шла о новых рудниках «Соликамск-2» и Половодовском калийном комбинате.

Крупнейший в России производитель удобрений ПАО «Уралкалий» (Пермский край) требует через суд с ООО «Машзавод Промвис» (Челябинск) свыше 10 млн рублей неустойки из-за некачественного товара. Об этом говорится в судебном документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Пермского края. «ПАО „Уралкалий“ требует с ООО „Машзавод Промвис“ выплатить неустойку за поставку некачественного товара в размере 10 млн 427 тысяч рублей. Судебное заседание назначено на 16 августа в Перми», — написано в судебном документе. В сумму иска «Уралкалий» включил также и расходы на оплату услуг эксперта, который дал заключение о ненадлежащем качестве поставленной из Челябинска продукции. По данным сервиса СБИС, у ООО «Машзавод Промвис» имеются действующие решения о приостановлении операций по банковским счетам. Ранее ПАО «Уралкалий» расторг два инвестиционных контракта с Пермским краем и Минпромторгом. Речь шла о новых рудниках «Соликамск-2» и Половодовском калийном комбинате.