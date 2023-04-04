«Уралкалий» расторг контракты по проектам в Пермском крае

Контракты были заключены в июне 2019 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ПАО «Уралкалий» (Березники, Пермский край) расторг два инвестиционных контракта (СПИК) с Пермским краем и Минпромторгом. Об этом сообщается в реестре СПИКов министерства.

«Соглашения о расторжении инвестконтрактов на запуск производства на новых рудниках „Соликамск-2“ и Половодовском калийном комбинате датируются 8 августа 2022 года. Представитель „Уралкалия“ отказался от комментариев. Представитель Минпромторга подчеркнул, что причины расторжения СПИКов являются непубличной информацией», — сообщают «Ведомости».

СПИКи были подписаны в июне 2019 года. Инвестиции в проекты оценивались в 154,6 млрд рублей.

Ранее URA.RU писало, что «Уралкалий» выплатил более миллиарда рублей дивидендов по биржевым облигациям. Выплата была произведена в безналичном порядке в рублях РФ.