04 августа 2023

В России выросли цены на бытовую технику и электронику

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Рост цен на электронику и технику связывают у учеличением стоимости доллара и евро Фото:
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Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине

Стоимость бытовой техники и электроники с начала июня до начала августа выросла в России среднем на 10%. Причиной роста цен называют увеличение курса доллара и евро.

«Посудомоечная машина Bosch SMV24AX00E с начала июля этого года к началу августа подорожала на 16,8 процента — до 39,9 тысячи рублей. Средняя стоимость принтера HP Neverstop Laser 1000a выросла примерно на 10 процентов — до 23,5 тысяч рублей, а смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 подорожал сразу на 47 процентов — до 89,8 тысячи рублей», — говорится в материале «Известий» со ссылкой на данные рубрики «Товары» в «Яндексе».

Как уточнил ведущий продакт-менеджер компании Алексей Мазев, итоговая стоимость электроники и бытовой техники напрямую зависит от курса валют. Эти товары поступают на российский рынок на условиях параллельного импорта.

Ранее URA.RU сообщало о постепенном удорожании бытовой техники из-за падения курса рубля. Курс доллара же за последний месяц постепенно растет. Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее говорил, что ослабление рубля связано с торговым балансом.

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Стоимость бытовой техники и электроники с начала июня до начала августа выросла в России среднем на 10%. Причиной роста цен называют увеличение курса доллара и евро. «Посудомоечная машина Bosch SMV24AX00E с начала июля этого года к началу августа подорожала на 16,8 процента — до 39,9 тысячи рублей. Средняя стоимость принтера HP Neverstop Laser 1000a выросла примерно на 10 процентов — до 23,5 тысяч рублей, а смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 подорожал сразу на 47 процентов — до 89,8 тысячи рублей», — говорится в материале «Известий» со ссылкой на данные рубрики «Товары» в «Яндексе». Как уточнил ведущий продакт-менеджер компании Алексей Мазев, итоговая стоимость электроники и бытовой техники напрямую зависит от курса валют. Эти товары поступают на российский рынок на условиях параллельного импорта. Ранее URA.RU сообщало о постепенном удорожании бытовой техники из-за падения курса рубля. Курс доллара же за последний месяц постепенно растет. Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее говорил, что ослабление рубля связано с торговым балансом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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