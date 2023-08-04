В России выросли цены на бытовую технику и электронику

05 августа 2023 в 03:37 Размер текста - 17 +

Рост цен на электронику и технику связывают у учеличением стоимости доллара и евро Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Стоимость бытовой техники и электроники с начала июня до начала августа выросла в России среднем на 10%. Причиной роста цен называют увеличение курса доллара и евро. «Посудомоечная машина Bosch SMV24AX00E с начала июля этого года к началу августа подорожала на 16,8 процента — до 39,9 тысячи рублей. Средняя стоимость принтера HP Neverstop Laser 1000a выросла примерно на 10 процентов — до 23,5 тысяч рублей, а смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 подорожал сразу на 47 процентов — до 89,8 тысячи рублей», — говорится в материале «Известий» со ссылкой на данные рубрики «Товары» в «Яндексе». Как уточнил ведущий продакт-менеджер компании Алексей Мазев, итоговая стоимость электроники и бытовой техники напрямую зависит от курса валют. Эти товары поступают на российский рынок на условиях параллельного импорта. Ранее URA.RU сообщало о постепенном удорожании бытовой техники из-за падения курса рубля. Курс доллара же за последний месяц постепенно растет. Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее говорил, что ослабление рубля связано с торговым балансом.

Стоимость бытовой техники и электроники с начала июня до начала августа выросла в России среднем на 10%. Причиной роста цен называют увеличение курса доллара и евро. «Посудомоечная машина Bosch SMV24AX00E с начала июля этого года к началу августа подорожала на 16,8 процента — до 39,9 тысячи рублей. Средняя стоимость принтера HP Neverstop Laser 1000a выросла примерно на 10 процентов — до 23,5 тысяч рублей, а смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 подорожал сразу на 47 процентов — до 89,8 тысячи рублей», — говорится в материале «Известий» со ссылкой на данные рубрики «Товары» в «Яндексе». Как уточнил ведущий продакт-менеджер компании Алексей Мазев, итоговая стоимость электроники и бытовой техники напрямую зависит от курса валют. Эти товары поступают на российский рынок на условиях параллельного импорта. Ранее URA.RU сообщало о постепенном удорожании бытовой техники из-за падения курса рубля. Курс доллара же за последний месяц постепенно растет. Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее говорил, что ослабление рубля связано с торговым балансом.