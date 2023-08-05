Польша готовит новый план действий после переброски ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

Замминистра иностранных дел Польши: страна готова закрыть границу с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»

05 августа 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Польша готова усилить военное присутствие на границе с Белоруссией, заявил Павел Яблонский Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Польша готова закрыть границу с Белоруссией из-за активности ЧВК «Вагнер». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский. «Мы рассматриваем любые шаги, которые будут необходимы для защиты нашей территории, защиты наших граждан, включая полную изоляцию Белоруссии, включая полное закрытие границы», — заявил Павел Яблонский в разговоре с CNN . Таким образом он прокомментировал шаги правительства по возможной защите от ЧВК «Вагнер». Также Яблонский отметил, что попытки проникновения в Польшу военными из частной компании будут. По его словам, для этого могут использоваться вертолеты. Для этого страна также будет наращивать количество военных на границе с Белоруссией. В начале августа Польша обвинила Белоруссию в нарушении воздушного пространства. После этого был срочно вызван временно поверенный в делах Белоруссии. Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Польши Мариушем Блащаком. Собеседники договорились следить за ситуацией. Правительство Белоруссии опровергло факт нарушения воздушного пространства Польши. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также ранее отмечал, что ЧВК «Вагнер» не собирается выдвигаться к Польше. Все передвижения частной военной компании связаны с учениями с белорусскими солдатами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польша готова закрыть границу с Белоруссией из-за активности ЧВК «Вагнер». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский. «Мы рассматриваем любые шаги, которые будут необходимы для защиты нашей территории, защиты наших граждан, включая полную изоляцию Белоруссии, включая полное закрытие границы», — заявил Павел Яблонский в разговоре с CNN. Таким образом он прокомментировал шаги правительства по возможной защите от ЧВК «Вагнер». Также Яблонский отметил, что попытки проникновения в Польшу военными из частной компании будут. По его словам, для этого могут использоваться вертолеты. Для этого страна также будет наращивать количество военных на границе с Белоруссией. В начале августа Польша обвинила Белоруссию в нарушении воздушного пространства. После этого был срочно вызван временно поверенный в делах Белоруссии. Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Польши Мариушем Блащаком. Собеседники договорились следить за ситуацией. Правительство Белоруссии опровергло факт нарушения воздушного пространства Польши. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также ранее отмечал, что ЧВК «Вагнер» не собирается выдвигаться к Польше. Все передвижения частной военной компании связаны с учениями с белорусскими солдатами.